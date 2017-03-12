Валерий Рейнгольд: «Спартаку» нужно забивать «Анжи» в стартовые 20 минут

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матча 19-го тура РФПЛ, в котором красно-белые примут «Анжи».

«Несмотря на то, что «Анжи» проиграл в чемпионате и последнем матче на Кубок России, команда произвела приятное впечатление. По именам это давно не тот «Анжи», но у команды есть характер. И футболисты, которые сейчас находятся в этом клубе хотят доказать, что их рано списали со счетом.

«Спартак» ожидает непростой матч. Красно-белым нужно забивать в течение первых 20 минут. Тогда игра пойдет по их сценарию. «Анжи» придется обострять игру и «Спартак» может их спокойно ловить на контратаках и разрывах в линиях. В противном случае, матч получится очень сложным. И чем ближе будет его окончание, тем труднее будет спартаковцам распечатать ворота «Анжи», - считает Валерий Леонидович.

Напомним, что матч состоится сегодня в 16:30 в Москве. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.