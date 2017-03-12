50-летний японец Миура стал самым возрастным футболистом, забившим гол
Японский нападающий Кадзуеси Миура из клуба «Иокогама» стал самым возрастным футболистом в истории, забившим гол в матче профессиональных команд.
50-летний футболист забил единственный мяч в матче с «Зеспа Кусацу» (1:0) и принес победу своей команде.
Ранее Миура побил рекорд английского футболиста Стэнли Мэттьюза. Футболист, выступающий во втором по силе дивизионе Японии, вышел на поле в возрасте 50 лет и 7 дней.
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