50-летний японец Миура стал самым возрастным футболистом, забившим гол

Японский нападающий Кадзуеси Миура из клуба «Иокогама» стал самым возрастным футболистом в истории, забившим гол в матче профессиональных команд.

50-летний футболист забил единственный мяч в матче с «Зеспа Кусацу» (1:0) и принес победу своей команде.

Ранее Миура побил рекорд английского футболиста Стэнли Мэттьюза. Футболист, выступающий во втором по силе дивизионе Японии, вышел на поле в возрасте 50 лет и 7 дней.