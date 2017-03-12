Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Амкар1 : 0Зенит
Футбол  Спартак- : -Анжи
Хоккей  Локомотив- : -ЦСКА
Биатлон  Супермикст
Хоккей  Динамо Москва- : -СКА
Биатлон  Смешанная эстафета
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Валерий Рейнгольд: У Луиса Адриано есть четыре очень хороших футбольных компонента

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился мнением об игре бразильца Луиса Адриано.

«На меня Луис Адриано произвел самое благоприятное впечатление. Почему? Он забивает и играет стабильно.

У бразильца есть четыре очень хороших футбольных компонента. Приличная стартовая скорость, высокая средняя скорость, отличная техника и самое главное – он быстро вписался в команду. Видно мастерство. И, на мой взгляд, передняя линия у «Спартака» - сильнейшая в РФПЛ», - сказал Рейнгольд.

Напомним, что Луис Адриано забил гол в дебютном матче за «Спартак». Встречу с «Анжи» бразилец пропустит из-за травмы.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Бубнов: Сезон для «Зенита» проваленФутбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал результат матча «Амкар» - «Зенит» (1:0) в рамках 19-го тура РФПЛ.Валерий Рейнгольд: Зачем «Томь» выступает в РФПЛ?Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд раскритиковал «Томь» за выступление в РФПЛ.Свои отключили «Зенит» от чемпионской гонки, а у Луческу есть повод поскандалитьСвои отключили «Зенит» от чемпионской гонки, а у Луческу есть повод поскандалитьТеперь «Зенит» борется не со «Спартаком», а с ЦСКА. И уже проигрывает даже армейцам.Валерий Рейнгольд: «Спартаку» нужно забивать «Анжи» в стартовые 20 минутБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матча 19-го тура РФПЛ, в котором красно-белые примут «Анжи».«Ростов» - «Терек»: на матче ожидается 14 тысяч зрителейМатч 19-го тура РФПЛ между «Ростовом» и «Тереком» вызвал интерес в южной столице.Константин Генич: «Спартак» победит «Анжи» с разницей в два мячаКомментатор «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч 19-го тура РФПЛ «Спартак» - «Анжи».Гаджи Гаджиев: Не пропускаем дома? Это заслуга команды, она сыграла дисциплинированно и самоотверженноГлавный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев оценил игру пермяков в матче 19-го тура чемпионата России против «Зенита» (1:0).Сенсация тура: «Амкар» дома обыграл «Зенит», судья не засчитал два гола гостейПермский «Амкар» в матче 19-го тура премьер-лиги одержал победу над «Зенитом» из Санкт-Петербурга со счетом 1:0.Александр Бубнов: «Ростову» нужно с полной серьезностью отнестись к задаче попадания в еврозону на следующий сезонФутбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 19-го тура чемпионата России «Ростов» - «Терек».«Амкар» – «Зенит». Иванович сыграл в матче РФПЛ впервые с 2007 годаЗащитник «Зенита» Бранислав Иванович вышел на замену в матче 19-го тура РФПЛ против «Амкара», который проходит в Перми.Брайан Идову: Дзюба сыграл правильно, но и судья верно отменил его голЗащитник «Амкара» Брайан Идову подвел итоги первого тайма матча 19-го тура РФПЛ против «Зенита».Александр Кокорин: Мяч на два метра пересек линию. Хотелось бы, чтобы судьи повнимательнее работалиНападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился впечатлениями от первого тайма матча 19-го тура РФПЛ против «Амкара» и высказался о незасчитанном голе сине-бело-голубых.«Амкар» – «Зенит». Арбитры не засчитали гол петербуржцев, хотя мяч пересек линию воротВ матче 19-го тура РФПЛ между «Амкаром» и «Зенитом» футболисты гостей забили гол в ворота Дмитрия Хомича, однако он не был засчитан.Сергей Прядкин: «Томь» еще потрепит нервы не одной командеПрезидент РФПЛ Сергей Прядкин считает, что «Томь» еще сможет показать достойную игру в этом сезоне.«Амкар» - «Зенит». ОнлайнСегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча 19-го тура чемпионата России между «Амкаром» и «Зенитом».«Амкар» – «Зенит» (1:0). Сине-бело-голубые не смогли выиграть второй матч подряд в РФПЛ. Как это было«Амкар» – «Зенит» (1:0). Сине-бело-голубые не смогли выиграть второй матч подряд в РФПЛ. Как это было«Зенит» проиграл в Перми «Амкару» со счетом 0:1 в матче 19-го тура РФПЛ.«Амкар» – «Зенит». Гасилин выйдет в стартовом составе хозяев«Амкар» назвал заявку команды на матч 19-го тура РФПЛ против «Зенита».«Амкар» – «Зенит». Шатов заменил Данни в стартовом составеТренерский штаб «Зенита» определился с заявкой команды на матч 19-го тура РФПЛ против «Амкара».Александр Бубнов: «Спартак» на правах лидера должен взять свое в матче с «Анжи»Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 19-го тура РФПЛ «Спартак» - «Анжи».«Амкар» – «Зенит». На матче ожидается до 10 тысяч зрителейМатч 19-го тура премьер-лиги между «Амкаром» и «Зенитом», который пройдет в Перми на стадионе «Звезда», посетят около десяти тысяч человек, сообщает официальный сайт петербургского клуба.
Футбол
Гаджи Гаджиев: Не пропускаем дома? Это заслуга команды, она сыграла дисциплинированно и самоотверженно
Футбол
Сенсация тура: «Амкар» дома обыграл «Зенит», судья не засчитал два гола гостей
MMA
Харитонов опустился на 55-е место в мировом рейтинге тяжеловесов, Емельяненко — на 29-м
MMA
Первый вице-президент Союза ММА России Радмир Габдуллин опроверг факт массовой драки на открытом чемпионате Дагестана по ММА
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Луис Адриано
Луис Адриановсе новости
Валерий Рейнгольд
Валерий Рейнгольдвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости