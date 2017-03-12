Валерий Рейнгольд: У Луиса Адриано есть четыре очень хороших футбольных компонента
Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился мнением об игре бразильца Луиса Адриано.
«На меня Луис Адриано произвел самое благоприятное впечатление. Почему? Он забивает и играет стабильно.
У бразильца есть четыре очень хороших футбольных компонента. Приличная стартовая скорость, высокая средняя скорость, отличная техника и самое главное – он быстро вписался в команду. Видно мастерство. И, на мой взгляд, передняя линия у «Спартака» - сильнейшая в РФПЛ», - сказал Рейнгольд.
Напомним, что Луис Адриано забил гол в дебютном матче за «Спартак». Встречу с «Анжи» бразилец пропустит из-за травмы.
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