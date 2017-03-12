Владимир Федосов: Войнов и Херсли уже готовы к игре с «Динамо»
Тренер СКА Владимир Федосов рассказал о готовности команды к третьему матчу полуфинальной серии Западной конференции против «Динамо».
– В каком состоянии Войнов и Херсли?
– Ребята уже готовы к игре. Небольшая пауза, и готовность будет стопроцентная.
– После победы в пятницу в команде приподнятое настроение?
– Победы всегда приятны. Дома выиграли, и, конечно, настроение поднялось. Нужно выходить, побеждать – на игру должен быть хороший, рабочий настрой.
– Насколько важно выйти вперед в серии?
– Понимаете, каждая игра важна. Одну проиграл, и дальше будет уже очень тяжело. На каждый матч нужно выходить и выигрывать. Когда команда ведет в счете, ребята более раскрепощенные и играть все равно легче. Сегодня нужно обязательно победить.
– Весь тренерский штаб с бородами кроме Харийса Витолиньша. Почему он бреется?
– У нас это давняя традиция – он бреется, а мы с Олегом Валерьевичем всегда до конца с бородой, – приводит слова Федосова официальный сайт СКА.
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Напомним, Войнов и Херсли не участвовали в первых двух играх против «Динамо», которые прошли в Санкт-Петербурге 8 и 10 марта. Оба игрока получили микротравмы.
Третий матч серии между армейцами и бело-голубыми состоится в Москве сегодня, 12 марта. Начало встречи в 17:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
Счет в серии – 1-1.
Матч
Место и дата
12 марта 17:00, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция