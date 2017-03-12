Флойд Мэйвезер официально возобновил карьеру

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мэйвезер-младший официально объявил о своем возвращении на ринг.

- Когда я встречался в бою с Артуро Гатти, я пришел на его территорию. Он был стороной «А», а я был стороной «Б». Я побил его и не жаловался, не плакал о неравных условиях. Когда я встречался с Оскаром Де Ла Хоей, он был стороной «А», я снова был стороной «Б». Я не плакал и не жаловался. Я побил его и стал стороной «А». Для боя с Макгрегором я возобновляю карьеру, только ради боя с Макгрегором, - заявил Мэйвезер.

Напомним, Флойд Мэйвезер объявил о завершении карьеры осенью 2015 года после победы над соотечественником Андре Берто.

Бой Флойда с Макгрегором может состояться только в том случае, если ирландец сможет урегулировать свои разногласия и контрактные обязательства с UFC.