Мурашов занял второе место в зачете КМ на дистанции 500 м по итогам сезона
Россиянин Руслан Мурашов занял второе место в зачете Кубка мира на дистанции 500 метров по итогам сезона-2016/17.
Первое место в общем зачете занял голландец Дайдай Нтаб, набравший 585 очков. Тройку замкнул еще один голландец Роланд Малдер.
Еще один россиянин Павел Кулижников, пропустивший несколько стартов по состоянию здоровья, занял шестое место.
Конькобежный спорт
Итоговый зачtт Кубка мира на 500 м
1. Дайдай Нтаб (Голландия) – 585
2. Руслан Мурашов (Россия) – 557
3. Роланд Малдер (Голландия) – 541…
6. Павел Кулижников – 425…
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