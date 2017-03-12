Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Амкар1 : 0Зенит
Футбол  Спартак- : -Анжи
Хоккей  Локомотив- : -ЦСКА
Биатлон  Супермикст
Хоккей  Динамо Москва- : -СКА
Биатлон  Смешанная эстафета
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Мурашов занял второе место в зачете КМ на дистанции 500 м по итогам сезона

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россиянин Руслан Мурашов занял второе место в зачете Кубка мира на дистанции 500 метров по итогам сезона-2016/17.

Первое место в общем зачете занял голландец Дайдай Нтаб, набравший 585 очков. Тройку замкнул еще один голландец Роланд Малдер.

Еще один россиянин Павел Кулижников, пропустивший несколько стартов по состоянию здоровья, занял шестое место.  

Конькобежный спорт

Итоговый зачtт Кубка мира на 500 м

1. Дайдай Нтаб (Голландия) – 585

2. Руслан Мурашов (Россия) – 557

3. Роланд Малдер (Голландия) – 541…

6. Павел Кулижников – 425…

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Финальный аккорд Устюгова. Анонс уик-энда в зимних видах спортаФинальный аккорд Устюгова. Анонс уик-энда в зимних видах спортаГде россияне будут бороться за медали – анализирует «Советский спорт».Фантастический Роман. Роман Репилов выиграл Кубок мираФантастический Роман. Роман Репилов выиграл Кубок мираПобеда Романа Репилова в общем зачете Кубка мира в санном спорте и провал наших бобслеистов на чемпионате планеты в Кенигзее.Мы его теряем? Что происходит с КулижниковымМы его теряем? Что происходит с КулижниковымВ ближайшие выходные в Калгари стартует чемпионат мира в спринтерском многоборье, куда действующий обладатель титула в итоге не приедет.Иван Скобрев: у Дорофеева с Кулижниковым не может быть конфликтаДвукратный призер Олимпиады в Ванкувере поделился мнением о возможных разногласиях между Павлом Кулижниковым и его личным тренером Дмитрием Дорофеевым.Алексей Кравцов: Кулижинков пропустит оставшуюся часть сезонаПрезидент Союза конькобежцев России подтвердил информацию о том, что Павел Кулижников не будет выступать в этом сезоне.Иван Скобрев: Кулижникову надо повзрослетьИван Скобрев: Кулижникову надо повзрослетьДвукратный призер Игр в Ванкувере специально для «Советского спорта» анализирует выступление российских конькобежцев на чемпионате мира.Очередное золото Заварзиной. Обзор уик-энда от «Советского спорта»Очередное золото Заварзиной. Обзор уик-энда от «Советского спорта»В тени биатлонного чемпионата мира прошли и другие старты в зимних видах спорта, включая еще один ЧМ – по скоростному бегу на коньках.Мурашов – бронзовый призер чемпионата мира на дистанции 500 мРоссийский конькобежец Руслан Мурашов завоевал бронзовую медаль чемпионата мира на дистанции 500 м, показав третье время - 34,76 секунды.Юсков, Елистратов, Заварзина. За кого болеть на выходных?Юсков, Елистратов, Заварзина. За кого болеть на выходных?«Советский спорт» составил гид – за кем следить и на кого надеяться в ближайшие три дня.Кулижников не вошел в состав сборной России на чемпионат мираТренерский штаб сборной России по конькобежному спорту назвал состав команды, которая выступит на чемпионате мира на отдельных дистанциях, сообщает «Р-Спорт». Турнир пройдет с 9 по 12 февраля на олимпийском катке в южнокорейском Канныне.Мурашов победил во втором забеге на дистанции 500 м на этапе Кубка мира в БерлинеРоссиянин Руслан Мурашов победил во втором забеге на дистанции 500 м на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Берлине.Станут ли сани золотыми? Анонс событий в зимних видах спортаСтанут ли сани золотыми? Анонс событий в зимних видах спортаЧемпионат планеты по санному спорту и россыпь этапов Кубка мира в других видах. Где и за что будут бороться россияне в предстоящий уик-энд?Куда пропал Кулижников?Куда пропал Кулижников?Что случилось с рекордсменом планеты на 500-метровке? И все ли дело в травмах, как говорит тренерский штаб?Дмитрий Дорофеев: Кулижников пропустит оба чемпионата мираТренер российских конькобежцев Дмитрий Дорофеев сообщил о планах трехкратного чемпион мира на отдельных дистанциях, двукратного чемпиона мира в спринте Павла Кулижникова.Казелин заменит Кулижникова на чемпионате ЕвропыКонькобежец Михаил Казелин заменит лидера спринтерской команды сборной России Павла Кулижникова на чемпионате Европы в многоборье, сообщил тренер российских спринтеров Дмитрий Дорофеев.Кулижников пропустит чемпионат Европы и будет готовится к чемпионату мираТренер российских конькобежцев Дмитрий Дорофеев сообщил о планах трехкратного чемпиона мира на отдельных дистанциях, двукратного чемпиона мира в спринте Павла Кулижникова.Тренер сборной России: Кулижников вошел в заявку на чемпионат ЕвропыТренер сборной России по конькобежному спорту Дмитрий Дорофеев сообщил состав национальной команды на чемпионат Европы.Юсков одержал победу на дистанции 1000 м на чемпионате РоссииКонькобежец Денис Юсков одержал победу на дистанции 1000 метров на чемпионате России, который проходит в Коломне.Руслан Мурашов – чемпион России на дистанции 500 мКонькобежец Руслан Мурашов одержал победу на чемпионате России в Коломне на дистанции 500 метров.Кулижников пропустит чемпионат РоссииТрехкратный чемпион мира на отдельных дистанциях и двукратный чемпион мира в спринтерском многоборье конькобежец Павел Кулижников пропустит чемпионат России в Коломне, сообщил тренер российских спринтеров Дмитрий Дорофеев.
Футбол
Гаджи Гаджиев: Не пропускаем дома? Это заслуга команды, она сыграла дисциплинированно и самоотверженно
Футбол
Сенсация тура: «Амкар» дома обыграл «Зенит», судья не засчитал два гола гостей
MMA
Харитонов опустился на 55-е место в мировом рейтинге тяжеловесов, Емельяненко — на 29-м
MMA
Первый вице-президент Союза ММА России Радмир Габдуллин опроверг факт массовой драки на открытом чемпионате Дагестана по ММА
все новости
Павел Кулижников
Павел Кулижниковвсе новости
Руслан Мурашов
Руслан Мурашоввсе новости