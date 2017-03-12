Лемье послал Стивенса в тяжелый нокаут (видео)
Экс-чемпион мира в среднем весе канадец Давид Лемье одержал досрочную победу над американцем Кертисом Стивенсом.
Поединок начался на встречных курсах, а в третьем раунде Лемье, прижав соперника к канатам, провел серию из правого прямого и короткого левого бокового. В результате, Стивенс рухнул на настил ринга, потеряв сознание.
#KnockoutoftheYear #LemieuxStevens pic.twitter.com/txRITfYDQ7— RoundByRoundBoxing (@RBRBoxing) 12 марта 2017 г.
В послужном списке Давида Лемье - 37 побед (33 - нокаутом) и 3 поражения. В октябре 2015 года он досрочно проиграл Геннадию Головкину и лишился чемпионского пояса.
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