Андрей Будогосский: Определить гол «Зенита» в ворота «Амкара» может только бог или система определения взятия ворот

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский оценил эпизод с незасчитанным голом в первом тайме матча 19-го тура РФПЛ «Амкар» - «Зенит» (1:0).

- Определить, был гол или нет, может только господь бог или система определения взятия ворот. От помощника мяч был закрыт игроком, все остальные ракурсы - блеф, не доказательства, - цитирует Будогосского ТАСС.

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Напомним, на восьмой минуте Олег Шатов совершил подачу в штрафную, Хави Гарсия ударил по мячу головой, тот пересек линию ворот, после чего от колена Луиша Нету вылетел в поле. Судейская бригада во главе с москвичом Евгением Турбиным не увидела, что мяч перелетел за линию ворот.

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Матч завершился победой «Амкара» со счетом 1:0. На 33-й минуте мяч забил Роланд Гиголаев. Подопечные Гаджи Гаджиева набрали 30 очков и вышли на пятое место в турнирной таблице РФПЛ. Петербургский клуб остался на третьей позиции, имея в активе 36 очков. 19 марта «Зенит» примет на «Петровском» тульский «Арсенал». «Амкар» днем ранее сыграет в Томске против «Томи».

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