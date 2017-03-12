Андрей Будогосский: Определить гол «Зенита» в ворота «Амкара» может только бог или система определения взятия ворот
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский оценил эпизод с незасчитанным голом в первом тайме матча 19-го тура РФПЛ «Амкар» - «Зенит» (1:0).
- Определить, был гол или нет, может только господь бог или система определения взятия ворот. От помощника мяч был закрыт игроком, все остальные ракурсы - блеф, не доказательства, - цитирует Будогосского ТАСС.
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Напомним, на восьмой минуте Олег Шатов совершил подачу в штрафную, Хави Гарсия ударил по мячу головой, тот пересек линию ворот, после чего от колена Луиша Нету вылетел в поле. Судейская бригада во главе с москвичом Евгением Турбиным не увидела, что мяч перелетел за линию ворот.
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Матч завершился победой «Амкара» со счетом 1:0. На 33-й минуте мяч забил Роланд Гиголаев. Подопечные Гаджи Гаджиева набрали 30 очков и вышли на пятое место в турнирной таблице РФПЛ. Петербургский клуб остался на третьей позиции, имея в активе 36 очков. 19 марта «Зенит» примет на «Петровском» тульский «Арсенал». «Амкар» днем ранее сыграет в Томске против «Томи».
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Матч
Голы
Гиголаев 33 (1:0).
Состав
Амкар: Хомич, Идову, Конде, Занев, Гиголаев, Огуде, Гол, Костюков (Хурцидзе, 75), Комолов, Анене, Гасилин (Йовичич, 60, Салугин, 90)
Зенит: Лодыгин, Нету, Кришито, Анюков, Хави Гарсия, Маурисио (Юсупов, 69), Шатов (Мак, 62), Жирков (Иванович, 71), Жулиано, Кокорин, Дзюба
Предупреждения:
Комолов, 23; Занев, 27; Гасилин, 34; Хомич, 60; Гол, 73 - Кришито, 77
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
12 марта 11:30, Звезда, Текстовая трансляция