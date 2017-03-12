Женская сборная России начала сбор в Новогорске

Сегодня в Новогорске начался сбор женской сборной России в рамках подготовки к третьему этапу «Золотой лиги», сообщает пресс-служба Федерации гандбола России (ФГР).

Тренерский штаб национальной команды во главе с Евгением Трефиловым вызвал 22 гандболисток, которые будут участвовать в тренировках на протяжении двух дней.

Сбор национальной команды пройдет с 12 по 15 марта. В сборе в Новогорске примут участие следующие гандболистки.

Вратари: Виктория Калинина («Кубань»), Елена Уткина («Лада»), Кира Трусова («Астраханочка»)

Правые крайние: Марина Судакова («Кубань»)

Правые полусредние: Анна Сень («Ростов-Дон»), Валентина Вернигорова, Антонина Скоробогатченко, Наталия Даньшина (все - «Кубань»), Карина Сисенова («Астраханочка»)

Разыгрывающие: Карина Сабирова («Астраханочка»), Дарья Дмитриева, Елизавета Малашенко (обе - «Лада»),

Левые полусредние: Виктория Жилинскайте, Ярослава Фролова (обе - «Кубань»), Владлена Бобровникова («Ростов-Дон»), Анастасия Суслова («Динамо-Синара»),

Линейные: Яна Жилинскайте («Кубань»), Ксения Макеева («Ростов-Дон»), Дарья Беликова («Динамо-Синара»)

Левые крайние: Кристина Кожокарь («Астраханочка»), Дарья Самохина («Лада»), Екатерина Фанина («Кубань»)

По итогам сбора в Новогорске в заявку на «Золотую лигу» попадут 18 игроков. Гандболистки сборной России 16 марта в Ле-Мане сыграют со сборной Норвегии, 18 марта в Орлеане со сборной Дании, 19 марта там же со сборной Франции.