Александр Бубнов: Сезон для «Зенита» провален

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал результат матча «Амкар» - «Зенит» (1:0) в рамках 19-го тура РФПЛ.

– Уже сейчас можно говорить, что сезон для «Зенита» провален. С такой игрой сложно бороться не только за чемпионство, но и за вторую путевку в Лигу чемпионов. Тем более, что ЦСКА уже догнал в таблице питерцев, но имеет преимущество в том смысле, что больше матчей проведет на своем поле. По игре «Зенит» в атаке выглядел бледно и беззубо. И с ЦСКА, и с «Амкаром» команда имеет тотальное преимущество во владении мячом, а моментов создается очень мало. С такой игрой добиваться результатов сложно. Я еще зимой обращал внимание на то, что вместо отработки остроатакующих действий на сборах «Зенит» занимался непонятной ротацией состава и контролем мяча. Тем более, соперники по спаррингам позволяли это делать. «Зенит» пытается поймать эту игру уже сейчас, но сделать это на весенних российских полях сложно. Еще одна деталь, что бросилась в глаза, – это недостаточная страсть гостей и желание на поле. В этом компоненте игроки «Амкара» имели большое преимущество, им стоит отдать должное. Я, если честно, не ожидал, что пермяки снова сыграют «на ноль». Особенно с учетом потерь и перестановок в средней линии, - цитирует Бубнова Sportbox.

Пермский «Амкар» в матче 19-го тура премьер-лиги одержал победу над «Зенитом» из Санкт-Петербурга со счетом 1:0. Единственный гол на 33-й минуте забил экс-игрок сине-бело-голубых Роланд Гиголаев.

В первом тайме главный судья Евгений Турбин не засчитал два гола гостей. На восьмой минуте судейская бригада не увидела, что мяч после подачи Олега Шатова пересек линию ворот. На 22-й минуте арбитр отменил гол Артема Дзюбы, так как перед этим Дмитрий Хомич неправильно ввел мяч в игру.

Подопечные Мирчи Луческу остались на третьем месте с 36 очками. Отставание сине-бело-голубых от «Спартака» составляет пять очков.