Врио губернатора Пермского края поздравил игроков «Амкара» с победой над «Зенитом»
Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников после матча 19-го тура РФПЛ «Амкар» - «Зенит» (1:0) посетил раздевалку пермской команды и поздравил игроков с победой.
- Мы страшно нервничали, переживали за вас, концовку такую выдали, но молодцы, не сломались. Переживали, как бы вы не дрогнули, но этого не сделали. Гигантское удовольствие. Думаю, все болельщики в Перми радостные, все улицы. Спасибо! - сказал Решетников футболистам.
Напомним, подопечные Гаджи Гаджиева обыграли «Зенит» дома со счетом 1:0. Победный гол на 33-й минуте забил Роланд Гиголаев.
По ходу матча главный арбитр Евгений Турбин не засчитал два гола сине-бело-голубых. На восьмой минуте судейская бригада не увидела, как мяч после удара Хави Гарсии пересек линию ворот Дмитрия Хомича, а в середине первого тайма был отменен гол Артема Дзюбы из-за того, что пермяки неправильно разыграли свободный удар.
Подопечные Гаджи Гаджиева набрали 30 очков и вышли на пятое место в турнирной таблице РФПЛ. Петербургский клуб остался на третьей позиции, имея в активе 36 очков. 19 марта «Зенит» примет на «Петровском» тульский «Арсенал». «Амкар» днем ранее сыграет в Томске против «Томи».
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Матч
Голы
Гиголаев 33 (1:0).
Состав
Амкар: Хомич, Идову, Конде, Занев, Гиголаев, Огуде, Гол, Костюков (Хурцидзе, 75), Комолов, Анене, Гасилин (Йовичич, 60, Салугин, 90)
Зенит: Лодыгин, Нету, Кришито, Анюков, Хави Гарсия, Маурисио (Юсупов, 69), Шатов (Мак, 62), Жирков (Иванович, 71), Жулиано, Кокорин, Дзюба
Предупреждения:
Комолов, 23; Занев, 27; Гасилин, 34; Хомич, 60; Гол, 73 - Кришито, 77
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
12 марта 11:30, Звезда, Текстовая трансляция