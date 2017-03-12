Врио губернатора Пермского края поздравил игроков «Амкара» с победой над «Зенитом»

Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников после матча 19-го тура РФПЛ «Амкар» - «Зенит» (1:0) посетил раздевалку пермской команды и поздравил игроков с победой.

- Мы страшно нервничали, переживали за вас, концовку такую выдали, но молодцы, не сломались. Переживали, как бы вы не дрогнули, но этого не сделали. Гигантское удовольствие. Думаю, все болельщики в Перми радостные, все улицы. Спасибо! - сказал Решетников футболистам.

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Напомним, подопечные Гаджи Гаджиева обыграли «Зенит» дома со счетом 1:0. Победный гол на 33-й минуте забил Роланд Гиголаев.

По ходу матча главный арбитр Евгений Турбин не засчитал два гола сине-бело-голубых. На восьмой минуте судейская бригада не увидела, как мяч после удара Хави Гарсии пересек линию ворот Дмитрия Хомича, а в середине первого тайма был отменен гол Артема Дзюбы из-за того, что пермяки неправильно разыграли свободный удар.

Подопечные Гаджи Гаджиева набрали 30 очков и вышли на пятое место в турнирной таблице РФПЛ. Петербургский клуб остался на третьей позиции, имея в активе 36 очков. 19 марта «Зенит» примет на «Петровском» тульский «Арсенал». «Амкар» днем ранее сыграет в Томске против «Томи».

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