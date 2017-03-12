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Габриэла Коукалова: Дальмайер - просто зверь. Ей нужно выступать в отдельной категории

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова подвела предварительные итоги Кубка мира-2016/17. 

- Даже второе место в общем зачете Кубка мира – отличное достижение. Раньше мы и не верили в такие результаты.

Если посмотреть на выступления по сезону, то кто-то показал свою лучшую скорость в Хохфильцене, а кто-то набрал форму только сейчас. Например, Тириль Экхофф. Не все биатлонистки такие звери, как Лаура, здорово выступавшая всю зиму. Ей нужно выступать в отдельной категории, настолько это феноменально.

Она справедливо победила в общем зачете Кубка мира. Это просто невероятно, сколько гонок она провела на высшем уровне, - заявила Коукалова.

Напомним, семикратная чемпионка мира 23-летняя немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер 11 марта выиграла гонку преследования в Контиолахти и досрочно завоевала Большой хрустальный глобус. Коукалова идет второй в общем зачете Кубка мира.

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