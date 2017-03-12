Сборная России заняла четвертое место в смешанной эстафете на этапе Кубка IBU в Отепя

Махамбетов уступил на финише Тарьею Бе на финише и стал третьим в пасьюте на этапе Кубка IBU

Россиянин Тимур Махамбетов занял третье место в гонке преследования на этапе Кубка IBU по биатлону, который проходит в словацком Осрблье.