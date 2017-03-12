Сборная России заняла четвертое место в смешанной эстафете на этапе Кубка IBU в Отепя
Сборная России заняла четвертое место в смешанной эстафете на восьмом этапе Кубка IBU в Отепя.
Российскую команду в гонке представляли Ольга Шестерикова, Ульяна Кайшева, Тимур Махамбетов и Александр Поварницын.
Победу в гонке праздновали норвежцы, второе место завоевали французы, тройку замкнули украинцы.
Кубок IBU
Отепя (Эстония)
Смешанная эстафета
1. Норвегия (Сигрид Бильстад Неросен, Рикке Андерсен, Синдре Петтерсен, Хенрик Лабе-Лунд) – 1:24.20,1 (0 штрафных кругов + 7 дополнительных патронов)
2. Франция (Жюлия Симон, Енора Латюйер, Аристид Бег, Антонин Гигонна) – 21,4 (0+7)
3. Украина (Юлия Журавок, Вита Семеренко, Руслан Ткаленко, Андрей Доценко) – 26,4 (0+7)
4. Россия (Ольга Шестерикова, Ульяна Кайшева, Тимур Махамбетов, Александр Поварницын) – 38,2 (1+3)