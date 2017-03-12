Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Амкар1 : 0Зенит
Футбол  Спартак0 : 0Анжи
Хоккей  Локомотив- : -ЦСКА
Биатлон  Супермикст
Хоккей  Динамо Москва- : -СКА
Биатлон  Смешанная эстафета
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сборная России заняла четвертое место в смешанной эстафете на этапе Кубка IBU в Отепя

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сборная России заняла четвертое место в смешанной эстафете на восьмом этапе Кубка IBU в Отепя.

Российскую команду в гонке представляли Ольга Шестерикова, Ульяна Кайшева, Тимур Махамбетов и Александр Поварницын.

Победу в гонке праздновали норвежцы, второе место завоевали французы, тройку замкнули украинцы.  

Кубок IBU

Отепя (Эстония)

Смешанная эстафета 

1. Норвегия (Сигрид Бильстад Неросен, Рикке Андерсен, Синдре Петтерсен, Хенрик Лабе-Лунд) – 1:24.20,1 (0 штрафных кругов + 7 дополнительных патронов)

2. Франция (Жюлия Симон, Енора Латюйер, Аристид Бег, Антонин Гигонна) – 21,4 (0+7)

3. Украина (Юлия Журавок, Вита Семеренко, Руслан Ткаленко, Андрей Доценко) – 26,4 (0+7)

4. Россия (Ольга Шестерикова, Ульяна Кайшева, Тимур Махамбетов, Александр Поварницын) – 38,2 (1+3)

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Россияне выиграли одиночную смешанную эстафету на Кубке IBU в ОтепяРоссийские биатлонисты Анна Никулина и Юрий Шопин стали первыми в миксте на этапе Кубка IBU в эстонском Отепя.Логинов стал победителем спринта на этапе Кубка IBU в ОтепяРоссийский биатлонист Александр Логинов выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка IBU в эстонском Отепя.Никулина заняла третье место в спринте на этапе Кубка IBUРоссиянка Анна Никулина показала третий результат в спринте на этапе Кубка IBU, который проходит в Эстонии.Логинов выиграл спринт на этапе Кубка IBU в Отепя, Волков – второйБронзовый призер чемпионата мира Александр Логинов стал победителем спринта на восьмом этапе Кубка IBU в Отепя (Эстония).Загоруйко выиграла спринт на Кубке IBU в ОтепяРоссийская биатлонистка Анастасия Загоруйко победила в спринте на восьмом этапе Кубка IBU в эстонском Отепя.Сборная России финишировала четвертой в смешанной эстафете на Кубке IBUСборная России в составе Екатерины Мошковой, Валерии Васнецовой, Игоря Малиновского и Кирилла Стрельцова заняла четвертое место в смешанной эстафете на этапе Кубка IBU в эстонском Отепя.Волков и Шестерикова заняли четвертое место в супермиксте на Кубке IBUРоссийские биатлонисты Ольга Шестерикова и Алексей Волков заняли четвертое место в супермиксте на этапе Кубка IBU в эстонском Отепя.Сливко и Кайшева заняли второе и третье места в гонке преследования на Кубке IBUРоссийские биатлонистки Виктория Сливко и Ульяна Кайшева заняли второе и третье места соответственно в гонке преследования на седьмом этапе Кубка IBU в финском Контиолахти.Логинов выиграл гонку преследования на Кубке IBU в КонтиолахтиРоссиянин Александр Логинов победил в гонке преследования на седьмом этапе Кубка IBU в финском Контиолахти.Поварницын и Виролайнен выиграли спринт на Кубке IBUНа этапе Кубка IBU в Контиолахти (Финляндия) состоялись спринтерские гонки. Российские биатлонисты победили как в женской, так и в мужской части соревнований.Шумилова выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка IBUРоссийская биатлонистка Екатерина Шумилова выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка IBU в Контиолахти.Волков завоевал серебро в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU в КонтиолахтиРоссийский биатлонист Алексей Волков занял второе место в индивидуальной гонке в рамках седьмого этапа Кубка IBU в финском Контиолахти.Александр Касперович: Васнецова, Мошкова, Малиновский и Стрельцов выступят на этапе Кубка IBUГлавный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович подвел итоги выступления сборной России на юниорском чемпионате мира. Также он рассказал, кто из юниоров отправится на этапе Кубка IBU.Александр Тихонов: Не отдавать ЧМ-2021! А перед Россией должны извинитьсяАлександр Тихонов: Не отдавать ЧМ-2021! А перед Россией должны извинитьсяЧетырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов – о решении Внеочередной конгресса IBU отобрать у России чемпионат мира.Махамбетов уступил на финише Тарьею Бе на финише и стал третьим в пасьюте на этапе Кубка IBUРоссиянин Тимур Махамбетов занял третье место в гонке преследования на этапе Кубка IBU по биатлону, который проходит в словацком Осрблье.Виролайнен выиграла пасьют на этапе Кубка IBUРоссийская биатлонистка Дарья Виролайнен победила в гонке преследования на 10 км на этапе Кубка IBU в словацком Осрблье.Волков выиграл спринт на этапе Кубка IBU, Малышко – третийНа этапе Кубка IBU в Брезно-Осрбли (Словакия) состоялся мужской спринт. Победу в нем одержал российский биатлонист Алексей Волков.Виролайнен завоевала серебро на Кубке IBU в Словакии, Услугина и Кайшева – в шестеркеРоссийская биатлонистка Дарья Виролайнен заняла второе место в спринте на шестом этапе Кубка IBU в Брезно-Осрбли.Логинов рвет всех после дисквалификации, а его не пускают на Кубок мира. Почему?Логинов рвет всех после дисквалификации, а его не пускают на Кубок мира. Почему?Сам Александр Логинов успешно возвращается в большой спорт. Но что-то или кто-то его тормозит.Симон Фуркад: Не нужно допускать Логинова к участию на Кубке мираФранцузский биатлонист Симон Фуркад заявил, что россиянина Александра Логинова не следует допускать к участию на Кубке мира.
Футбол
Леонид Федун: Я не смотрю «Зенит»
Футбол
«Спартак-2» нанес поражение «Енисею»
Футбол
Артем Дзюба: Не видел, чтобы так убивали команду, особенно «Зенит». Это ненормально
Биатлон
Австрия выиграла супермикст в Контиолахти, россияне - 14-е
все новости
Кубок IBU
Кубок IBU