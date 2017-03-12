Дмитрий Гунько: Почему заменил Давыдова? Он уже с первой командой

Главный тренер московского «Спартака-2» Дмитрий Гунько прокомментировал победу своей команды над красноярским «Енисеем» (3:1) в матче 26-го тура ФНЛ.

- Два тайма в нашем исполнении получились разными. Первый тайм нас полностью утраивал, мы играли солидно, многое у ворот соперника получалось, поэтому и забили два гола. Во втором тайме соперник стал играть выше, мы перестали качественно выходить из обороны и допускали ошибки. В связи с этим случился и пенальти, и еще несколько опасных моментов у наших ворот. Затем мы перестроились на игру в 5 защитников, сняли напряжение и отодвинули игру от своих ворот, ну и забили третий гол.

- Почему сменили Дениса Давыдова после первого тайма?

- На данный момент он уже находится в расположении первой команды.

- Когда новички, купленные зимой, появятся в составе «Спартака-2»?

- Сразу как будут готовы, так и сыграют. Пока об их перспективах как полноценных взрослых игроков говорить рано. Но мы сделаем все, чтобы футболисты раскрывались. Все дальнейшее будет зависеть от них.