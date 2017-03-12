Дмитрий Гунько: Почему заменил Давыдова? Он уже с первой командой
Главный тренер московского «Спартака-2» Дмитрий Гунько прокомментировал победу своей команды над красноярским «Енисеем» (3:1) в матче 26-го тура ФНЛ.
- Два тайма в нашем исполнении получились разными. Первый тайм нас полностью утраивал, мы играли солидно, многое у ворот соперника получалось, поэтому и забили два гола. Во втором тайме соперник стал играть выше, мы перестали качественно выходить из обороны и допускали ошибки. В связи с этим случился и пенальти, и еще несколько опасных моментов у наших ворот. Затем мы перестроились на игру в 5 защитников, сняли напряжение и отодвинули игру от своих ворот, ну и забили третий гол.
- Почему сменили Дениса Давыдова после первого тайма?
- На данный момент он уже находится в расположении первой команды.
- Когда новички, купленные зимой, появятся в составе «Спартака-2»?
- Сразу как будут готовы, так и сыграют. Пока об их перспективах как полноценных взрослых игроков говорить рано. Но мы сделаем все, чтобы футболисты раскрывались. Все дальнейшее будет зависеть от них.
Матч
Спартак-2 - Енисей - 3:1 (2:0)
Голы
Савичев 25 (1:0). Мелкадзе 32 (2:0). Кичин 57 (2:1 - пен.). Пантелеев 90 (3:1).
Состав
Спартак-2: Филиппов, Щербаков, Хомуха, Кутин, Шанбиев, Савичев, Самсонов, Пантелеев, Федчук, Давыдов (Руденко, 46, Сокол, 78), Мелкадзе (Синодзука, 90)
Енисей: Опарин, Чернов, Чичерин (Гультяев, 36), Кичин, Камеш (Тихонов М., 83), Ланин, Иванов (Харитонов, 80), Семакин, Алиев, Саркисов (Малоян, 74), Козлов
Предупреждения:
Савичев, 53; Мелкадзе, 69; Самсонов, 87 - Кичин, 40; Иванов, 77
Место и дата
12 марта 13:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция