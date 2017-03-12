Андрей Тихонов: Выход в РФПЛ? Нужно выиграть матчи, которые не даются
Главный тренер красноярского «Енисея» Андрей Тихонов подвел итог встречи своей команды с московским «Спартаком-2» (1:3).
- Мы провели два разных тайма. Сначала следовали ошибки за ошибкой, первую половины игры провалили полностью. Во второй половине стали играть более агрессивно, но кто забивает, тот и выигрывает. Мы забили только один, - отметил специалист. - Первый тайм был за «Спартаком», второй – за нами. Мы побежали вперед и получили третий гол. Мы играли безобразно в первом тайме, это моя вина. Но изменений во втором тайме не хватило, чтобы отыграть два гола.
- Думает ли команда о возможном выходе в РФПЛ?
- Чтобы выходить в премьер-лигу, надо такие игры, которые, как сегодня, не даются, выигрывать.
- Почему поменяли Чичерина уже в первом тайме?
- Человек теряет мяч четыре раза за полтайма, это нормально? Ему нужно задуматься над своей игрой. Видимо, он был не готов. Пусть подумает.
Матч
Спартак-2 - Енисей - 3:1 (2:0)
Голы
Савичев 25 (1:0). Мелкадзе 32 (2:0). Кичин 57 (2:1 - пен.). Пантелеев 90 (3:1).
Состав
Спартак-2: Филиппов, Щербаков, Хомуха, Кутин, Шанбиев, Савичев, Самсонов, Пантелеев, Федчук, Давыдов (Руденко, 46, Сокол, 78), Мелкадзе (Синодзука, 90)
Енисей: Опарин, Чернов, Чичерин (Гультяев, 36), Кичин, Камеш (Тихонов М., 83), Ланин, Иванов (Харитонов, 80), Семакин, Алиев, Саркисов (Малоян, 74), Козлов
Предупреждения:
Савичев, 53; Мелкадзе, 69; Самсонов, 87 - Кичин, 40; Иванов, 77
Место и дата
12 марта 13:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция