Андрей Тихонов: Выход в РФПЛ? Нужно выиграть матчи, которые не даются

Главный тренер красноярского «Енисея» Андрей Тихонов подвел итог встречи своей команды с московским «Спартаком-2» (1:3).

- Мы провели два разных тайма. Сначала следовали ошибки за ошибкой, первую половины игры провалили полностью. Во второй половине стали играть более агрессивно, но кто забивает, тот и выигрывает. Мы забили только один, - отметил специалист. - Первый тайм был за «Спартаком», второй – за нами. Мы побежали вперед и получили третий гол. Мы играли безобразно в первом тайме, это моя вина. Но изменений во втором тайме не хватило, чтобы отыграть два гола.

- Думает ли команда о возможном выходе в РФПЛ?

- Чтобы выходить в премьер-лигу, надо такие игры, которые, как сегодня, не даются, выигрывать.

- Почему поменяли Чичерина уже в первом тайме?

- Человек теряет мяч четыре раза за полтайма, это нормально? Ему нужно задуматься над своей игрой. Видимо, он был не готов. Пусть подумает.