Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Амкар1 : 0Зенит
Футбол  Спартак0 : 0Анжи
Хоккей  Локомотив- : -ЦСКА
Биатлон  Супермикст
Хоккей  Динамо Москва- : -СКА
Биатлон  Смешанная эстафета
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Гаджи Гаджиев: «Зениту» надо ориентироваться не на судейство

Источник:  ФК «Амкар»Комментарии

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев после победы над «Зенитом» (1:0) в 19-м туре РФПЛ поделился мнением о словах Мирчи Луческу, который раскритиковал работу арбитров на этом матче.

– Мирча Луческу сказал, что его команду засудили. А ваше мнение?
– Засудили? Это удивительно. Я не готов комментировать эпизоды, которые происходили далеко, но у нас тоже есть претензии к арбитрам. В одинаковых ситуациях Заневу давали желтую, а игроку «Зенита» –  нет. Штрафных в нашу сторону дали многовато. А если говорить коротко – как бы судья ни судил, надо исходить из своего потенциала. «Зенит» – это квалифицированные футболисты, бюджет в десятки раз больше нашего. Им надо ориентироваться не на судейство.

Когда кого-то из лидеров судят так, как им не нравится, всегда возникает большой шум. Но сколько матчей у «Зенита», когда у них есть основания жаловаться? Два-три? А у «Амкара», как и любой другой команды не из числа топ-клубов, таких игр десятки, –  приводит слова Гаджиева официальный сайт «Амкара».

Свои отключили «Зенит» от чемпионской гонки, а у Луческу есть повод поскандалить

Напомним, «Амкар» обыграл «Зенит» со счетом 1:0 благодаря голу Роланда Гиголаева на 33-й минуте. В первом тайме главный судья встречи Евгений Турбин из Москвы не засчитал два гола сине-бело-голубых. Сначала арбитры не увидели, что мяч после удара Хави Гарсии пересек линию ворот, а потом отменили гол Артема Дзюбы, так как пермяки неправильно разыграли свободный удар.

Подопечные Гаджи Гаджиева набрали 30 очков и вышли на пятое место в турнирной таблице РФПЛ. Петербургский клуб остался на третьей позиции, имея в активе 36 очков. 

18 марта «Амкар» сыграет в Томске против «Томи». «Зенит» на следующий день примет в Санкт-Петербурге тульский «Арсенал».

Матч

Амкар - Зенит - 1:0 (1:0)

Голы

Гиголаев 33 (1:0).

Состав

Амкар: Хомич, Идову, Конде, Занев, Гиголаев, Огуде, Гол, Костюков (Хурцидзе, 75), Комолов, Анене, Гасилин (Йовичич, 60, Салугин, 90)

Зенит: Лодыгин, Нету, Кришито, Анюков, Хави Гарсия, Маурисио (Юсупов, 69), Шатов (Мак, 62), Жирков (Иванович, 71), Жулиано, Кокорин, Дзюба

Предупреждения:

Комолов, 23; Занев, 27; Гасилин, 34; Хомич, 60; Гол, 73 - Кришито, 77

Судья:

Евгений Турбин (Россия)

Место и дата

12 марта 11:30, Звезда, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Гаджи Гаджиев: У «Зенита» бюджет в десятки раз больше нашего, им надо ориентироваться не на судействоГлавный тренер «Амкара» Гаджи Гаджев после победы над «Зенитом» в 19-м туре РФПЛ дал оценку работе арбитров в этой встрече.Леонид Федун: Я не смотрю «Зенит»Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун заявил, что не смотрит игры «Зенита».«Спартак» - «Анжи». ОнлайнСегодня Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча 19-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Анжи».Артем Дзюба: Не видел, чтобы так убивали команду, особенно «Зенит». Это ненормальноНападающий «Зенита» Артем Дзюба после проигрыша «Амкару» (0:1) в гостевом матче 19-го тура чемпионата России раскритиковал работу главного арбитра Евгения Турбина.Артем Дзюба: Герой матча с «Амкаром» – судья. Я не видел, чтобы так убивали командуКапитан «Зенита» Артем Дзюба после поражения от «Амкара» в 19-м туре РФПЛ (0:1) высказался о работе судейской бригады во главе с Евгением Турбиным.«Ещенко отправился на лавку. Неужели». Лучшие твиты о матче «Спартак» - «Анжи»«Ещенко отправился на лавку. Неужели». Лучшие твиты о матче «Спартак» - «Анжи»«Советский спорт» собрал лучшие высказывания в твиттере о матча «Спартак» - «Анжи».«Слепые судить не будут». Как арбитр Турбин уже бесил «Зенит», Гаджиева и других«Слепые судить не будут». Как арбитр Турбин уже бесил «Зенит», Гаджиева и другихЕвгений Турбин снова наошибался. «Советский спорт» вспоминает все сомнительные решения арбитра от премьер-лиги до второго дивизиона.Промес и Самедов - в стартовом составе «Спартака» на матч с «Анжи»Стал известен стартовый состав «Спартака» на домашний матч 19-го тура премьер-лиги против «Анжи».«Зенит» обездзюбили. Почему команда Луческу не забила «Амкару»«Зенит» обездзюбили. Почему команда Луческу не забила «Амкару»Дзюбу выключили, Кокорин не оправдал надежд, Жулиано остался без адресатов - корреспондент «Советского спорта» делится своей версией.«У инспектора будут вопросы к судье». Взгляд из Петербурга на поражение «Зенита»«У инспектора будут вопросы к судье». Взгляд из Петербурга на поражение «Зенита»Бывший игрок «Зенита» Алексей Стрепетов – о поражении от «Амкара», судейских решениях и возможном увольнении Мирчи Луческу.Врио губернатора Пермского края поздравил игроков «Амкара» с победой над «Зенитом»Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников после матча 19-го тура РФПЛ «Амкар» - «Зенит» (1:0) посетил раздевалку пермской команды и поздравил игроков с победой.Александр Бубнов: Сезон для «Зенита» проваленФутбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал результат матча «Амкар» - «Зенит» (1:0) в рамках 19-го тура РФПЛ.Андрей Будогосский: Определить гол «Зенита» в ворота «Амкара» может только бог или система определения взятия воротРуководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский оценил эпизод с незасчитанным голом в первом тайме матча 19-го тура РФПЛ «Амкар» - «Зенит» (1:0).Валерий Рейнгольд: У Луиса Адриано есть четыре очень хороших футбольных компонентаБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился мнением об игре бразильца Луиса Адриано.Мирча Луческу: По мнению игроков был чистый гол и пенальти на Дзюбе. Все против насГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от матча с «Амкаром» в 19-м туре РФПЛ (0:1) и высказался о двух незасчитанных голах сине-бело-голубых.Валерий Рейнгольд: Зачем «Томь» выступает в РФПЛ?Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд раскритиковал «Томь» за выступление в РФПЛ.Свои отключили «Зенит» от чемпионской гонки, а у Луческу есть повод поскандалитьСвои отключили «Зенит» от чемпионской гонки, а у Луческу есть повод поскандалитьТеперь «Зенит» борется не со «Спартаком», а с ЦСКА. И уже проигрывает даже армейцам.Валерий Рейнгольд: «Спартаку» нужно забивать «Анжи» в стартовые 20 минутБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матча 19-го тура РФПЛ, в котором красно-белые примут «Анжи».«Ростов» - «Терек»: на матче ожидается 14 тысяч зрителейМатч 19-го тура РФПЛ между «Ростовом» и «Тереком» вызвал интерес в южной столице.Константин Генич: «Спартак» победит «Анжи» с разницей в два мячаКомментатор «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч 19-го тура РФПЛ «Спартак» - «Анжи».
Футбол
Леонид Федун: Я не смотрю «Зенит»
Футбол
«Спартак-2» нанес поражение «Енисею»
Футбол
Артем Дзюба: Не видел, чтобы так убивали команду, особенно «Зенит». Это ненормально
Биатлон
Австрия выиграла супермикст в Контиолахти, россияне - 14-е
все новости
Амкар
Амкаркалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Мирча Луческу
Мирча Луческувсе новости
Гаджи Гаджиев
Гаджи Гаджиеввсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости