Гаджи Гаджиев: «Зениту» надо ориентироваться не на судейство

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев после победы над «Зенитом» (1:0) в 19-м туре РФПЛ поделился мнением о словах Мирчи Луческу, который раскритиковал работу арбитров на этом матче.

– Мирча Луческу сказал, что его команду засудили. А ваше мнение?

– Засудили? Это удивительно. Я не готов комментировать эпизоды, которые происходили далеко, но у нас тоже есть претензии к арбитрам. В одинаковых ситуациях Заневу давали желтую, а игроку «Зенита» – нет. Штрафных в нашу сторону дали многовато. А если говорить коротко – как бы судья ни судил, надо исходить из своего потенциала. «Зенит» – это квалифицированные футболисты, бюджет в десятки раз больше нашего. Им надо ориентироваться не на судейство.

Когда кого-то из лидеров судят так, как им не нравится, всегда возникает большой шум. Но сколько матчей у «Зенита», когда у них есть основания жаловаться? Два-три? А у «Амкара», как и любой другой команды не из числа топ-клубов, таких игр десятки, – приводит слова Гаджиева официальный сайт «Амкара».

Напомним, «Амкар» обыграл «Зенит» со счетом 1:0 благодаря голу Роланда Гиголаева на 33-й минуте. В первом тайме главный судья встречи Евгений Турбин из Москвы не засчитал два гола сине-бело-голубых. Сначала арбитры не увидели, что мяч после удара Хави Гарсии пересек линию ворот, а потом отменили гол Артема Дзюбы, так как пермяки неправильно разыграли свободный удар.

Подопечные Гаджи Гаджиева набрали 30 очков и вышли на пятое место в турнирной таблице РФПЛ. Петербургский клуб остался на третьей позиции, имея в активе 36 очков.

18 марта «Амкар» сыграет в Томске против «Томи». «Зенит» на следующий день примет в Санкт-Петербурге тульский «Арсенал».