Гаджи Гаджиев: «Зениту» надо ориентироваться не на судейство
Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев после победы над «Зенитом» (1:0) в 19-м туре РФПЛ поделился мнением о словах Мирчи Луческу, который раскритиковал работу арбитров на этом матче.
– Мирча Луческу сказал, что его команду засудили. А ваше мнение?
– Засудили? Это удивительно. Я не готов комментировать эпизоды, которые происходили далеко, но у нас тоже есть претензии к арбитрам. В одинаковых ситуациях Заневу давали желтую, а игроку «Зенита» – нет. Штрафных в нашу сторону дали многовато. А если говорить коротко – как бы судья ни судил, надо исходить из своего потенциала. «Зенит» – это квалифицированные футболисты, бюджет в десятки раз больше нашего. Им надо ориентироваться не на судейство.
Когда кого-то из лидеров судят так, как им не нравится, всегда возникает большой шум. Но сколько матчей у «Зенита», когда у них есть основания жаловаться? Два-три? А у «Амкара», как и любой другой команды не из числа топ-клубов, таких игр десятки, – приводит слова Гаджиева официальный сайт «Амкара».
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Напомним, «Амкар» обыграл «Зенит» со счетом 1:0 благодаря голу Роланда Гиголаева на 33-й минуте. В первом тайме главный судья встречи Евгений Турбин из Москвы не засчитал два гола сине-бело-голубых. Сначала арбитры не увидели, что мяч после удара Хави Гарсии пересек линию ворот, а потом отменили гол Артема Дзюбы, так как пермяки неправильно разыграли свободный удар.
Подопечные Гаджи Гаджиева набрали 30 очков и вышли на пятое место в турнирной таблице РФПЛ. Петербургский клуб остался на третьей позиции, имея в активе 36 очков.
18 марта «Амкар» сыграет в Томске против «Томи». «Зенит» на следующий день примет в Санкт-Петербурге тульский «Арсенал».
Матч
Голы
Гиголаев 33 (1:0).
Состав
Амкар: Хомич, Идову, Конде, Занев, Гиголаев, Огуде, Гол, Костюков (Хурцидзе, 75), Комолов, Анене, Гасилин (Йовичич, 60, Салугин, 90)
Зенит: Лодыгин, Нету, Кришито, Анюков, Хави Гарсия, Маурисио (Юсупов, 69), Шатов (Мак, 62), Жирков (Иванович, 71), Жулиано, Кокорин, Дзюба
Предупреждения:
Комолов, 23; Занев, 27; Гасилин, 34; Хомич, 60; Гол, 73 - Кришито, 77
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
12 марта 11:30, Звезда, Текстовая трансляция