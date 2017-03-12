Каролин Возняцки: Участие Шараповой на турнире в Штутгарте - неуважение к другим игрокам

Экс-первая ракетка мира Каролин Возняцки недоумевает по поводу будущего участия Марии Шараповой в турнире WTA в Штутгарте.

- Я согласна с тем, что Шарапова привлекает большой интерес. Ко всему женскому теннису, а не только к одному соревнованию.

Но вместе с тем, я считаю, что это сомнительное решение – разрешать игроку выступать на турнире на неделе, в начале которой он все еще дисквалифицирован. И неважно, о каком игроке идет речь.

Я считаю, что со стороны организаторов турнира это неуважение к другим игроками и к WTA. Но что есть, то есть. Понятно, что правила меняются по ходу дела в разные стороны в зависимости от того, кто и что хочет сделать.

Я верю, что все заслуживают второй шанс, и думаю, что она вернется, и будет бороться за возвращение былых позиций. Не сомневаюсь, что она будет играть хорошо. Но в то же время, мне кажется, что, если тебя поймали на запрещенном препарате, ты должен самостоятельно подниматься с самых низов рейтинга, - заявила Возняцки.

Напомним, Мария Шарапова, отбывающая дисквалификацию за применение мельдония, имеет право вернуться к игре в среду, 26 апреля. Организаторы турнира в Штутгарте сверстали график таким образом, чтобы титулованная россиянка смогла сыграть в этот день матч первого круга.

