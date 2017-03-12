Промес и Самедов - в стартовом составе «Спартака» на матч с «Анжи»

Гаджи Гаджиев: У «Зенита» бюджет в десятки раз больше нашего, им надо ориентироваться не на судейство

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджев после победы над «Зенитом» в 19-м туре РФПЛ дал оценку работе арбитров в этой встрече.