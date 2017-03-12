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Промес и Самедов - в стартовом составе «Спартака» на матч с «Анжи»

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Стал известен стартовый состав «Спартака» на домашний матч 19-го тура премьер-лиги против «Анжи».

«Спартак»: Ребров, Маурисиу, Таски, Кутепов, Комбаров, Зобнин, Фернанду, Попов, Самедов, Промес, Зе Луиш.

Запасные: Песьяков, Селихов, Боккетти, Ещенко, Макеев, Тигиев, Джикия, Леонтьев, Тимофеев, Ананидзе, Мельгарехо, Давыдов. 

Матч начнется в 16:30 мск. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

Матч

Спартак - Анжи - 0:0

1-й тайм

Состав

Спартак: Ребров, Таски, Маурисио, Комбаров, Кутепов, Промес, Самедов, Попов, Зобнин, Фернандо, Зе Луиш

Анжи: Юрченко, Жиров, Мусалов, Тетрашвили, Фибел, Кацаев, Брызгалов, Гулиев, Яковлев, Прудников, Будковский

Предупреждения:

нет - Фибел, 3

Судья:

Александр Егоров (Россия)

Место и дата

12 марта 16:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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