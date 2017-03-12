Промес и Самедов - в стартовом составе «Спартака» на матч с «Анжи»
Стал известен стартовый состав «Спартака» на домашний матч 19-го тура премьер-лиги против «Анжи».
«Спартак»: Ребров, Маурисиу, Таски, Кутепов, Комбаров, Зобнин, Фернанду, Попов, Самедов, Промес, Зе Луиш.
Запасные: Песьяков, Селихов, Боккетти, Ещенко, Макеев, Тигиев, Джикия, Леонтьев, Тимофеев, Ананидзе, Мельгарехо, Давыдов.
Наш состав в матче #СпартакАнжи 🔴⚪#ВпередСпартак pic.twitter.com/aE0dviiGcq— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 12 марта 2017 г.
Матч начнется в 16:30 мск. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
Состав
Спартак: Ребров, Таски, Маурисио, Комбаров, Кутепов, Промес, Самедов, Попов, Зобнин, Фернандо, Зе Луиш
Анжи: Юрченко, Жиров, Мусалов, Тетрашвили, Фибел, Кацаев, Брызгалов, Гулиев, Яковлев, Прудников, Будковский
Предупреждения:
нет - Фибел, 3
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
12 марта 16:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция