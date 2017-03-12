«Атлетик» на выезде переиграл «Реал Сосьедад»
«Атлетик» (Бильбао) нанес поражение «Реалу Сосьедад» в матче 27-го тура чемпионата Испании.
Забитыми мячами в баскском дерби отметились Рауль Гарсия, реализовавший пенальти, и Иньяки Уильямс.
«Атлетик» по-прежнему занимает седьмую строчку турнирной таблицы примеры, но отрыв команды от «Реала Сосьедад», идущего пятым, сократился до четырех очков.
Матч
Реал Сосьедад - Атлетик - 0:2 (0:1)
Голы
Гарсия 28 (0:1 - пен.). Уильямс 56 (0:2).
Состав
Реал Сосьедад: Рульи, Мартинес И., Берчиче, Ойарсабаль (Каналес, 74), Сурутуса (Гранеро, 86), Ильярраменди, Прието, Навас, Одриосола, Хуанми (Орхильес, 58), Вела
Атлетик: Арризабалага, Лекуе, Лапорт, Альварес, Боведа, Сан Хосе, Балензиага, Гарсия, Беньят (Итурраспе, 74), Уильямс (де Маркос, 88), Муньяин (Адурис, 60)
Предупреждения:
Ильярраменди, 26; Мартинес И., 50; Берчиче, 77; Прието, 90 - Муньяин, 39; Лапорт, 50; Сан Хосе, 68; Беньят, 73; Арризабалага, 79; Балензиага, 90
Судья:
Хосе Мария Санчес (Испания)
Место и дата
12 марта 14:00, Аноэта, Онлайн-трансляция