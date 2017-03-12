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«Атлетик» на выезде переиграл «Реал Сосьедад»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Атлетик» (Бильбао) нанес поражение «Реалу Сосьедад» в матче 27-го тура чемпионата Испании. 

Забитыми мячами в баскском дерби отметились Рауль Гарсия, реализовавший пенальти, и Иньяки Уильямс.

«Атлетик» по-прежнему занимает седьмую строчку турнирной таблицы примеры, но отрыв команды от «Реала Сосьедад», идущего пятым, сократился до четырех очков.

Матч

Реал Сосьедад - Атлетик - 0:2 (0:1)

Голы

Гарсия 28 (0:1 - пен.). Уильямс 56 (0:2).

Состав

Реал Сосьедад: Рульи, Мартинес И., Берчиче, Ойарсабаль (Каналес, 74), Сурутуса (Гранеро, 86), Ильярраменди, Прието, Навас, Одриосола, Хуанми (Орхильес, 58), Вела

Атлетик: Арризабалага, Лекуе, Лапорт, Альварес, Боведа, Сан Хосе, Балензиага, Гарсия, Беньят (Итурраспе, 74), Уильямс (де Маркос, 88), Муньяин (Адурис, 60)

Предупреждения:

Ильярраменди, 26; Мартинес И., 50; Берчиче, 77; Прието, 90 - Муньяин, 39; Лапорт, 50; Сан Хосе, 68; Беньят, 73; Арризабалага, 79; Балензиага, 90

Судья:

Хосе Мария Санчес (Испания)

Место и дата

12 марта 14:00, Аноэта, Онлайн-трансляция


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