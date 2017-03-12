Австрия выиграла супермикст в Контиолахти, россияне - 14-е

Сборная Австрии выиграла супермикст в рамках предпоследнего этапа Кубка мира по биатлону.

За австрийцев в гонке выступали Симон Эдер и Лиза Тереза Хаузер. Второе место заняла команда США в составе медалистов последнего чемпионата мира - Лоуэлла Бэйли и Сюзан Данкли.

Третье место заняли немцы: семикратная чемпионка мира Лаура Дальмайер и молодой Роман Реес.

Российский дуэт (Дарья Виролайнен и Алексей Волков) занял лишь 14-е место.

Напомним, ранее уже определились обладатели Больших хрустальных глобусов: ими стали Дальмайер и француз Мартен Фуркад.

Сегодня в 18:15 в Контиолахти начнется смешанная эстафета, которая увенчает соревновательную программу этапа.

Контиолахти (Финляндия)

Кубок мира

Супермикст



1. Австрия — 31.35,1 (0+5).

2. США +32,8 (0+5).

3. Германия +33,3 (0+6).

4. Франция +36,5 (0+8).

5. Казахстан +47,8 (0+7).

6. Чехия +51,1 (0+8).

7. Украина +1.03,3 (0+8).

8. Швеция +1.07,3 (2+8).

9. Швейцария +1.12,0 (0+6).

10. Норвегия +1.30,8 (2+10)…

..14. Россия +1.36,5 (2+9).