Австрия выиграла супермикст в Контиолахти, россияне - 14-е
Сборная Австрии выиграла супермикст в рамках предпоследнего этапа Кубка мира по биатлону.
За австрийцев в гонке выступали Симон Эдер и Лиза Тереза Хаузер. Второе место заняла команда США в составе медалистов последнего чемпионата мира - Лоуэлла Бэйли и Сюзан Данкли.
Третье место заняли немцы: семикратная чемпионка мира Лаура Дальмайер и молодой Роман Реес.
Российский дуэт (Дарья Виролайнен и Алексей Волков) занял лишь 14-е место.
Напомним, ранее уже определились обладатели Больших хрустальных глобусов: ими стали Дальмайер и француз Мартен Фуркад.
Сегодня в 18:15 в Контиолахти начнется смешанная эстафета, которая увенчает соревновательную программу этапа.
Контиолахти (Финляндия)
Кубок мира
Супермикст
1. Австрия — 31.35,1 (0+5).
2. США +32,8 (0+5).
3. Германия +33,3 (0+6).
4. Франция +36,5 (0+8).
5. Казахстан +47,8 (0+7).
6. Чехия +51,1 (0+8).
7. Украина +1.03,3 (0+8).
8. Швеция +1.07,3 (2+8).
9. Швейцария +1.12,0 (0+6).
10. Норвегия +1.30,8 (2+10)…
..14. Россия +1.36,5 (2+9).