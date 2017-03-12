Артем Дзюба: Не видел, чтобы так убивали команду, особенно «Зенит». Это ненормально
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после проигрыша «Амкару» (0:1) в гостевом матче 19-го тура чемпионата России раскритиковал работу главного арбитра Евгения Турбина.
- Герой матча - судья. Сегодня продемонстрировал все свое мастерство. Сейчас утверждают еще, что не было гола, был плохой повтор и не было видно момента. Запредельная ситуация, поэтому я считаю, что это беспредел. На седьмой минуте чистый гол, мяч пересек линию полностью. Был бы он засчитан, началась бы совсем другая игра - «Амкар» перестает играть в десять защитников и все становится совсем по-другому. Вместо этого мы получаем гол в свои ворота. Молчу уже о том, что он три-четыре раза просто не указал на угловые - путал, от кого уходит мяч и потерял все нити игры, начал теряться. Пенальти был стопроцентный - меня бьют и руками толкают. И тени сомнений нету. И это беспредел.
Если мы видим, что «Спартак» после 0:4 в Самаре такую бучу поднял, то о чем говорить здесь, если нам не засчитывают чистый гол. В Перми, где выезд всегда сложный. Все молчат, все счастливы. Такие арбитры не должны судить - это беспредел.
- Что произошло в эпизоде с незасчитанным мячом, когда голкипер вынес мяч прямо на вас и вы забили?
- Я увидел, что Хомич зафиксировал мяч, поставил его и отдает передачу. Я перехватил и забил. По всем правилам, о которых нам рассказывали перед всеми чемпионатами, если игрок отдает передачу, зафиксировав мяч, то игра уже идет. Я перехватил и забил. Судья после этого сказал, что игра должна была продолжаться по свистку. Это было на чужой половине поля. Непонятное решение.
Матч
Голы
Гиголаев 33 (1:0).
Состав
Амкар: Хомич, Идову, Конде, Занев, Гиголаев, Огуде, Гол, Костюков (Хурцидзе, 75), Комолов, Анене, Гасилин (Йовичич, 60, Салугин, 90)
Зенит: Лодыгин, Нету, Кришито, Анюков, Хави Гарсия, Маурисио (Юсупов, 69), Шатов (Мак, 62), Жирков (Иванович, 71), Жулиано, Кокорин, Дзюба
Предупреждения:
Комолов, 23; Занев, 27; Гасилин, 34; Хомич, 60; Гол, 73 - Кришито, 77
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
12 марта 11:30, Звезда, Текстовая трансляция