Артем Дзюба: Не видел, чтобы так убивали команду, особенно «Зенит». Это ненормально

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после проигрыша «Амкару» (0:1) в гостевом матче 19-го тура чемпионата России раскритиковал работу главного арбитра Евгения Турбина.

- Герой матча - судья. Сегодня продемонстрировал все свое мастерство. Сейчас утверждают еще, что не было гола, был плохой повтор и не было видно момента. Запредельная ситуация, поэтому я считаю, что это беспредел. На седьмой минуте чистый гол, мяч пересек линию полностью. Был бы он засчитан, началась бы совсем другая игра - «Амкар» перестает играть в десять защитников и все становится совсем по-другому. Вместо этого мы получаем гол в свои ворота. Молчу уже о том, что он три-четыре раза просто не указал на угловые - путал, от кого уходит мяч и потерял все нити игры, начал теряться. Пенальти был стопроцентный - меня бьют и руками толкают. И тени сомнений нету. И это беспредел.

Если мы видим, что «Спартак» после 0:4 в Самаре такую бучу поднял, то о чем говорить здесь, если нам не засчитывают чистый гол. В Перми, где выезд всегда сложный. Все молчат, все счастливы. Такие арбитры не должны судить - это беспредел.

- Что произошло в эпизоде с незасчитанным мячом, когда голкипер вынес мяч прямо на вас и вы забили?

- Я увидел, что Хомич зафиксировал мяч, поставил его и отдает передачу. Я перехватил и забил. По всем правилам, о которых нам рассказывали перед всеми чемпионатами, если игрок отдает передачу, зафиксировав мяч, то игра уже идет. Я перехватил и забил. Судья после этого сказал, что игра должна была продолжаться по свистку. Это было на чужой половине поля. Непонятное решение.