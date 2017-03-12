«Спартак-2» нанес поражение «Енисею»
Футболисты «Спартака-2» на своем поле обыграли красноярский «Енисей» в матче 26-го тура первенства ФНЛ.
В составе красно-белых забитыми мячами отметились Константин Савичев, Георгий Мелкадзе и Владислав Пантелеев.
«Спартак-2» набрал 40 очков и потеснил с четвертого места турнирной таблицы «Енисей» (38 очков).
Отметим, что по регламенту соревнований вторая команда «Спартака» не сможет выйти в премьер-лигу, какое бы место она ни заняла по итогам текущего сезона.
Матч
Спартак-2 - Енисей - 3:1 (2:0)
Голы
Савичев 25 (1:0). Мелкадзе 32 (2:0). Кичин 57 (2:1 - пен.). Пантелеев 90 (3:1).
Состав
Спартак-2: Филиппов, Щербаков, Хомуха, Кутин, Шанбиев, Савичев, Самсонов, Пантелеев, Федчук, Давыдов (Руденко, 46, Сокол, 78), Мелкадзе (Синодзука, 90)
Енисей: Опарин, Чернов, Чичерин (Гультяев, 36), Кичин, Камеш (Тихонов М., 83), Ланин, Иванов (Харитонов, 80), Семакин, Алиев, Саркисов (Малоян, 74), Козлов
Предупреждения:
Савичев, 53; Мелкадзе, 69; Самсонов, 87 - Кичин, 40; Иванов, 77
Место и дата
12 марта 13:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция