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«Селтик» сыграл вничью с «Рейнджерс» в чемпионате Шотландии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Селтик» сыграл вничью с «Рейнджерс» (1:1) в домашнем матче 28-го тура чемпионата Шотландии.

У хозяев поля отличился Стюарт Армстронг (35-я минута), у гостей - Клинт Хилл (87-я).

«Кельты» набрали 80 очков и уже на 28 баллов опережают идущий вторым «Абердин». Их сегодняшний соперник с 47 очками идет третьим.

В следующем туре «Селтик» 19 марта сыграет на выезде с «Данди», а «Рейнджерс» днем ранее примет «Гамильтон Академикал».

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