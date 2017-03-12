«Зенит-2», сравняв счет на 91-й минуте, проиграл «Волгарю»

Матч 26-го тура первенства ФНЛ между «Волгарем» и «Зенитом-2», проходивший в Астрахани, завершился победой хозяев со счетом 4:3.

В первом тайме команды забили на двоих четыре гола за пять минут. На голы Константина Плиева и Алексея Сутормина гости ответили точными ударами Алексея Евсеева (с пенальти) и Владислава Сиротова.

На 72-й минуте Сергей Веркашанский вывел хозяев вперед. На первой добавленной к матчу минуте «Зенит-2» сравнял счет после гола Ильи Зуева, но через минуту Алексей Сутормин оформил дубль и вырвал победу для «Волгаря».

Подопечные Юрия Газзаева набрали 29 очков и поднялись на 15-е место в турнирной таблице. Сине-бело-голубые идут на 13-й позиции, имея в активе 32 очка.

18 марта «Зенит-2» сыграет дома против «Спартака» из Нальчика. «Волгарь» на следующий день встретится в гостях с «Нефтехимиком».