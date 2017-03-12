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«Зенит-2», сравняв счет на 91-й минуте, проиграл «Волгарю»

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Матч 26-го тура первенства ФНЛ между «Волгарем» и «Зенитом-2», проходивший в Астрахани, завершился победой хозяев со счетом 4:3.

В первом тайме команды забили на двоих четыре гола за пять минут. На голы Константина Плиева и Алексея Сутормина гости ответили точными ударами Алексея Евсеева (с пенальти) и Владислава Сиротова.

На 72-й минуте Сергей Веркашанский вывел хозяев вперед. На первой добавленной к матчу минуте «Зенит-2» сравнял счет после гола Ильи Зуева, но через минуту Алексей Сутормин оформил дубль и вырвал победу для «Волгаря».

Подопечные Юрия Газзаева набрали 29 очков и поднялись на 15-е место в турнирной таблице. Сине-бело-голубые идут на 13-й позиции, имея в активе 32 очка.

18 марта «Зенит-2» сыграет дома против «Спартака» из Нальчика. «Волгарь» на следующий день встретится в гостях с «Нефтехимиком».

Матч

Волгарь - Зенит-2 - 4:3 (2:2)

Голы

Евсеев 37 (0:1 - пен.). Плиев 39 (1:1). Сутормин 40 (2:1). Сиротов 42 (2:2). Веркашанский 72 (3:2). Сутормин 90 (4:2). Зуев 90 (4:3).

Состав

Волгарь: Терновский, Калинин, Таказов, Григорьев (Плиев, 38), Дышеков (Букия, 70), Гаракоев, Кабутов, Сутормин, Шалаев (Газзаев Р., 81), Жабкин (Акбашев, 62), Веркашанский

Зенит-2: Рудаков, Чернов, Каккоев, Зуев, Мустафин, Евсеев (Камышев, 73), Батютин, Бавин (Крапухин, 77), Сиротов (Ящук, 79), Зырянов (Исаев, 59), Погребняк

Предупреждения:

Калинин, 35; Веркашанский, 48; Кабутов, 53 - Погребняк, 53; Исаев, 61; Бавин, 67; Зуев, 85; Ящук, 90

Место и дата

12 марта 14:30, Центральный, Онлайн-трансляция

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