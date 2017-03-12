Леонид Федун: Я не смотрю «Зенит»
Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун заявил, что не смотрит игры «Зенита».
Сегодня питерцы в гостевом матче 19-го тура уступили «Амкару» (0:1). В случае, если «Спартак» дома обыграет «Анжи», его отрыв от сине-бело-голубых увеличится до восьми очков.
«Я не смотрю «Зенит», - ответил Федун на вопрос, улучшилось ли у него настроение после известия о поражении «Зенита» в Перми.
Матч
Голы
Гиголаев 33 (1:0).
Состав
Амкар: Хомич, Идову, Конде, Занев, Гиголаев, Огуде, Гол, Костюков (Хурцидзе, 75), Комолов, Анене, Гасилин (Йовичич, 60, Салугин, 90)
Зенит: Лодыгин, Нету, Кришито, Анюков, Хави Гарсия, Маурисио (Юсупов, 69), Шатов (Мак, 62), Жирков (Иванович, 71), Жулиано, Кокорин, Дзюба
Предупреждения:
Комолов, 23; Занев, 27; Гасилин, 34; Хомич, 60; Гол, 73 - Кришито, 77
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
12 марта 11:30, Звезда, Текстовая трансляция