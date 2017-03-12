Дарья Виролайнен: У меня затряслись ноги, не справилась со стрельбой
Российская биатлонистка Дарья Виролайнен прокомментировала свое выступление в супермиксте на этапе Кубка мира в Контиолахти.
- Сначала все складывалось неплохо, а потом Леша задержался на стрельбе
стоя, и я бросилась догонять, рисковала. «Лежка» получилась, а
вот на «стойке» затряслись ноги, и я не справилась. Никаких мыслей не
было, просто старалась как можно скорее отстрелять и уйти с рубежа.
Самочувствие такое же, как во время гонки преследования, взбодриться не удалось. Надеюсь, к этапу в Хольменколлене сумею восстановиться, - рассказала Виролайнен.
Напомним, Виролайнен и Алексей Волков сегодня заняли только 14-е место.
Сегодня в 18:15 в Контиолахти начнется смешанная эстафета, которая увенчает соревновательную программу этапа.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически