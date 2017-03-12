Дарья Виролайнен: У меня затряслись ноги, не справилась со стрельбой

Российская биатлонистка Дарья Виролайнен прокомментировала свое выступление в супермиксте на этапе Кубка мира в Контиолахти.

- Сначала все складывалось неплохо, а потом Леша задержался на стрельбе стоя, и я бросилась догонять, рисковала. «Лежка» получилась, а вот на «стойке» затряслись ноги, и я не справилась. Никаких мыслей не было, просто старалась как можно скорее отстрелять и уйти с рубежа.



Самочувствие такое же, как во время гонки преследования, взбодриться не удалось. Надеюсь, к этапу в Хольменколлене сумею восстановиться, - рассказала Виролайнен.

Напомним, Виролайнен и Алексей Волков сегодня заняли только 14-е место.

Сегодня в 18:15 в Контиолахти начнется смешанная эстафета, которая увенчает соревновательную программу этапа.