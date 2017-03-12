Гаджи Гаджиев: У «Зенита» бюджет в десятки раз больше нашего, им надо ориентироваться не на судейство
Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджев после победы над «Зенитом» в 19-м туре РФПЛ дал оценку работе арбитров в этой встрече.
- Мирча Луческу сказал, что его команду засудили. А ваше мнение?
- Засудили? Это удивительно. Я не готов комментировать эпизоды, которые происходили далеко, но у нас тоже есть претензии к арбитрам. В одинаковых ситуациях Заневу давали желтую, а игроку «Зенита» - нет. Штрафных в нашу сторону дали многовато. А если говорить коротко - как бы судья ни судил, надо исходить из своего потенциала. «Зенит» - это квалифицированные футболисты, бюджет в десятки раз больше нашего. Им надо ориентироваться не на судейство. Когда кого-то из лидеров судят так, как им не нравится, всегда возникает большой шум. Но сколько матчей у «Зенита», когда у них есть основания жаловаться? Два-три? А у «Амкара», как и любой другой команды не из числа топ-клубов, таких игр десятки.
Матч
Голы
Гиголаев 33 (1:0).
Состав
Амкар: Хомич, Идову, Конде, Занев, Гиголаев, Огуде, Гол, Костюков (Хурцидзе, 75), Комолов, Анене, Гасилин (Йовичич, 60, Салугин, 90)
Зенит: Лодыгин, Нету, Кришито, Анюков, Хави Гарсия, Маурисио (Юсупов, 69), Шатов (Мак, 62), Жирков (Иванович, 71), Жулиано, Кокорин, Дзюба
Предупреждения:
Комолов, 23; Занев, 27; Гасилин, 34; Хомич, 60; Гол, 73 - Кришито, 77
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
12 марта 11:30, Звезда, Текстовая трансляция