Гаджи Гаджиев: У «Зенита» бюджет в десятки раз больше нашего, им надо ориентироваться не на судейство

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджев после победы над «Зенитом» в 19-м туре РФПЛ дал оценку работе арбитров в этой встрече.

- Мирча Луческу сказал, что его команду засудили. А ваше мнение?

- Засудили? Это удивительно. Я не готов комментировать эпизоды, которые происходили далеко, но у нас тоже есть претензии к арбитрам. В одинаковых ситуациях Заневу давали желтую, а игроку «Зенита» - нет. Штрафных в нашу сторону дали многовато. А если говорить коротко - как бы судья ни судил, надо исходить из своего потенциала. «Зенит» - это квалифицированные футболисты, бюджет в десятки раз больше нашего. Им надо ориентироваться не на судейство. Когда кого-то из лидеров судят так, как им не нравится, всегда возникает большой шум. Но сколько матчей у «Зенита», когда у них есть основания жаловаться? Два-три? А у «Амкара», как и любой другой команды не из числа топ-клубов, таких игр десятки.