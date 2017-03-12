Гаджи Гаджиев: «Амкар» мог бы сыграть с «Зенитом» лучше, если бы обойма была полной

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился впечатлениями от матча 19-го тура РФПЛ против «Зенита» (1:0).

- «Зенит» имел большую часть времени территориальное преимущество. Мы не смогли выставить четверых игроков основного состава. Мы могли бы сыграть лучше, если бы была полной обойма. Но тем, кто вышел, надо сказать спасибо. Они сыграли не на пределе возможностей с точки зрения умения играть, но с точки зрения самоотдачи - безусловно. Подлавливал авторитет соперника.

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В некоторых случаях мы могли играть увереннее, часто принимались к воротам. Но результатом, конечно, доволен. И игра была достойной «Амкара» и достойной премьер-лиги. У тренера всегда есть моменты, которые нужно поправлять. Для нас эта победа очень важна, мы будем стараться и дальше улучшать игру. Приятно, что было много народа на стадионе, хотелось бы, чтобы у них были более комфортные условия, – приводит слова Гаджиева официальный сайт «Амкара».

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Напомним, «Амкар» обыграл «Зенит» со счетом 1:0 благодаря голу Роланда Гиголаева на 33-й минуте. В первом тайме главный судья встречи Евгений Турбин из Москвы не засчитал два гола сине-бело-голубых. Сначала арбитры не увидели, что мяч после удара Хави Гарсии пересек линию ворот, а потом отменили гол Артема Дзюбы, так как пермяки неправильно разыграли свободный удар.

Подопечные Гаджи Гаджиева набрали 30 очков и вышли на пятое место в турнирной таблице РФПЛ. Петербургский клуб остался на третьей позиции, имея в активе 36 очков.

18 марта «Амкар» сыграет в Томске против «Томи». «Зенит» на следующий день примет в Санкт-Петербурге тульский «Арсенал».