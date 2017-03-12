Дмитрий Васильев: Зачем наступать на те же грабли - ставить Виролайнен в эстафету?

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев подвел итоги супермикста на 8-м этапе Кубкам мира по биатлону.

- Даже и не знаю, что здесь комментировать – все было видно, - говорит Дмитрий Васильев. – Зачем наступать на одни и те же грабли?

- Это камешек в огород тренерского штаба?

- Именно. Зачем ставить Виролайнен в любую эстафету?! То, что она выступила удачно на чемпионате Европы, это исключение. Она не умеет бегать контактные гонки. Ей надо выступать только в индивидуальных гонках – в них она еще что-то может показать.

- Какие у Виролайнен проблемы в контактных гонках?

- Когда идет ожесточенная борьба на рубеже, она не может сосредоточиться, отвлекается. Есть такие спортсмены, которые не могут абстрагироваться от окружающей ситуации и концентрироваться только на мишени. Она вертит головой в разные стороны, начинает суетиться.

ПОДРОБНОСТИ

На 8-м этапе Кубка мира в Контиолахти завершился супермикст. Победу в нем одержала сборная Австрии. За австрийцев в гонке выступали Симон Эдер и Лиза Тереза Хаузер. Второе место заняла команда США в составе медалистов последнего чемпионата мира - Лоуэлла Бэйли и Сюзан Данкли.

Третье место заняли немцы: семикратная чемпионка мира Лаура Дальмайер и молодой Роман Реес.

Российский дуэт (Дарья Виролайнен и Алексей Волков) занял лишь 14-е место.

Контиолахти (Финляндия)

Кубок мира. Супермикст

1. Австрия — 31.35,1 (0+5).

2. США +32,8 (0+5).

3. Германия +33,3 (0+6).

4. Франция +36,5 (0+8).

5. Казахстан +47,8 (0+7).

6. Чехия +51,1 (0+8)…

...14. Россия +1.36,5 (2+9).