Андрей Будогосский: Главный судья матча «Амкар» – «Зенит» не допустил результативных ошибок
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский оценил работу главного судьи матча 19-го тура между «Амкаром» и «Зенитом» (1:0) Евгения Турбина.
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- Самое важное то, что арбитр не допустил результативных ошибок. Были недочеты, но это вполне естественно в работе. У меня нет оснований говорить, что работа арбитра повлияла на результат матча. В любом случае, нужно подождать оценки инспектора, который видел все вживую. По телевизионной трансляции судить нельзя.
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Я самый свободный человек в самом свободном государстве в мире, и господин Луческу сегодня является самым свободным человеком в самом свободном государстве, которое позволяет ему высказывать то, что он считает нужным. Это его право. Он никого не оскорбляет и никого не унижает, а высказывает свое мнение. Это его право, и он, работая в нашей великой стране, этим правом пользуется, являясь гражданином другого государства, - приводит слова Будогосского «Р-Спорт».
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Напомним, «Амкар» обыграл «Зенит» со счетом 1:0 благодаря голу Роланда Гиголаева на 33-й минуте. В первом тайме главный судья встречи Евгений Турбин из Москвы не засчитал два гола сине-бело-голубых. Сначала арбитры не увидели, что мяч после удара Хави Гарсии пересек линию ворот, а потом отменили гол Артема Дзюбы, так как пермяки неправильно разыграли свободный удар.
Подопечные Гаджи Гаджиева набрали 30 очков и вышли на пятое место в турнирной таблице РФПЛ. Петербургский клуб остался на третьей позиции, имея в активе 36 очков.
18 марта «Амкар» сыграет в Томске против «Томи». «Зенит» на следующий день примет в Санкт-Петербурге тульский «Арсенал».
Матч
Голы
Гиголаев 33 (1:0).
Состав
Амкар: Хомич, Идову, Конде, Занев, Гиголаев, Огуде, Гол, Костюков (Хурцидзе, 75), Комолов, Анене, Гасилин (Йовичич, 60, Салугин, 90)
Зенит: Лодыгин, Нету, Кришито, Анюков, Хави Гарсия, Маурисио (Юсупов, 69), Шатов (Мак, 62), Жирков (Иванович, 71), Жулиано, Кокорин, Дзюба
Предупреждения:
Комолов, 23; Занев, 27; Гасилин, 34; Хомич, 60; Гол, 73 - Кришито, 77
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
12 марта 11:30, Звезда, Текстовая трансляция