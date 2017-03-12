Алексей Волков: Вчера 12 часов добирался в Контиолахти из Эстонии

Российский биатлонист Алексей Волков прокомментировал свое выступление в супермиксте на этапе Кубка мира в Контиолахти.

- Не знаю, нахожусь ли сейчас в своей лучшей форме. Вчера 12 часов добирался из Эстонии до Контиолахти, приехали в отель в четыре часа утра, поспал пять часов, поэтому чувствовал себя не очень здорово. В таких гонках необходимо работать на рубеже с максимальной концентрацией, а после такой дороги это было нелегко, - рассказал Волков.

Напомним, сегодня Волков и Дарья Виролайнен заняли только 14-е место.

В 18:15 в Финляндии стартует смешанная эстафета.

