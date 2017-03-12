Дмитрий Гунько: Мы провели совершенно два разных тайма
Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько прокомментировал победу над «Енисеем» (3:1) в 26-м туре первенства ФНЛ.
«Первый тайм полностью играли, создали много моментов, во втором тайме соперник побежал отыгрываться, в связи с этим у нас были ошибки. Мы провели совершенно два разных тайма», - цитирует Гунько ТАСС.
В турнирной таблице «Спартак-2» поднялся на четвертое место, имея в активе 40 очков. «Енисей» с 38 очками идет на пятой позиции.
Матч
Спартак-2 - Енисей - 3:1 (2:0)
Голы
Савичев 25 (1:0). Мелкадзе 32 (2:0). Кичин 57 (2:1 - пен.). Пантелеев 90 (3:1).
Состав
Спартак-2: Филиппов, Щербаков, Хомуха, Кутин, Шанбиев, Савичев, Самсонов, Пантелеев, Федчук, Давыдов (Руденко, 46, Сокол, 78), Мелкадзе (Синодзука, 90)
Енисей: Опарин, Чернов, Чичерин (Гультяев, 36), Кичин, Камеш (Тихонов М., 83), Ланин, Иванов (Харитонов, 80), Семакин, Алиев, Саркисов (Малоян, 74), Козлов
Предупреждения:
Савичев, 53; Мелкадзе, 69; Самсонов, 87 - Кичин, 40; Иванов, 77
Место и дата
12 марта 13:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция