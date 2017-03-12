Дмитрий Гунько: Мы провели совершенно два разных тайма

Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько прокомментировал победу над «Енисеем» (3:1) в 26-м туре первенства ФНЛ.

«Первый тайм полностью играли, создали много моментов, во втором тайме соперник побежал отыгрываться, в связи с этим у нас были ошибки. Мы провели совершенно два разных тайма», - цитирует Гунько ТАСС.

В турнирной таблице «Спартак-2» поднялся на четвертое место, имея в активе 40 очков. «Енисей» с 38 очками идет на пятой позиции.