«Рейнджерс» прервали рекордную победную серию «Селтика»
Футболисты «Глазго Рейнджерс» ушли от поражения в матче 28-го тура чемпионата Шотландии против «Селтика» (1:1).
Таким образом, «Рейнджерс» прервали серию побед «кельтов», которая остановилась на отметке в 22 матча.
У хозяев поля отличился Стюарт Армстронг (35-я минута), у гостей - Клинт Хилл (87-я).
«Кельты» набрали 80 очков и уже на 28 баллов опережают идущий вторым «Абердин». Их сегодняшний соперник с 47 очками идет третьим.
В следующем туре «Селтик» 19 марта сыграет на выезде с «Данди», а «Рейнджерс» днем ранее примет «Гамильтон Академикал».
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