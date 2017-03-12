«Рейнджерс» прервали рекордную победную серию «Селтика»

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Голкипер «Селтика» Гордон продлил контракт на три года Вратарь «Селтика» Крэйг Гордон продлил действующий контракт. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

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Анри Оньекуру: Одемвингие посоветовал мне переходить в «Селтик» Форвард «Эйпена» Анри Оньекуру заявил, что рассчитывает продолжить карьеру в «Селтике».

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«Челси» рассчитывает приобрести голкипера «Селтика» «Челси» готовит запрос в «Селтик» о трансфере голкипера Крэйга Гордона.

Лустиг продлил контракт с «Селтиком» Защитник сборной Швеции Микаэль Лустиг и шотландский «Селтик» продлил действующий контракт. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Эбуэ Куасси: Родержс воспитал Коутиньо, Стерлинга и Суареса. Я попал в правильные руки Полузащитник «Селтика» Эбуэ Куасси рассказал, почему он решил перейти в шотландский клуб. Он отметил, что на его решение повлияло то, что главным тренером команды является Брендан Роджерс.

Эбуэ Куасси: Никто не может спорить, что «Краснодар» – это топ-клуб Полузащитник «Селтика» Эбуэ Куасси рассказал, чему ему запомнится «Краснодар».

Полузащитник «Арсенала» Тораль перешел в «Рейнджерс» Полузащитник лондонского «Арсенала» на правах аренды перешел в шотландский «Рейнджерс».

«Краснодар» объявил о трансфере Куасси в «Селтик» «Краснодар» согласовал переход полузащитника Эбуэ Куасси в «Селтик», сообщается на официальном сайте российского клуба.

Агент Эбуэ: Завтра трансфер Куасси в «Селтик» будет подтвержден официально Агент полузащитника «Краснодара» Куасси Эбуэ Ив Амагбеньон рассказал, что завтра будет официально объявлено о переходе 19-летнего ивуарийца в «Селтик».

Созванный совет в Шотландии решит сможет ли Эбуэ перейти из «Краснодара» в «Селтик» Полузащитник «Краснодара» Куасси Эбуэ вчера вылетел в ОАЭ, где «Селтик» проводит свои сборы, но не сможет тренироваться с командой пока не получит разрешение на работу в Великобритании, сообщает шотландское издание Scotzine.

Нобель Арустамян: Куасси переходит из «Краснодара» в «Селтик» Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян сообщил о том, что полузащитник «Краснодара» Эбуэ Куасси продолжит карьеру в «Селтике».

«Селтик» одержал волевую победу над «Рейнджерс» «Рейнджерс» в домашнем матче 21-го тура чемпионата Шотландии уступил «Селтику» (1:2).