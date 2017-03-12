«Чайка» в овертайме обыграла СКА-1946 и сравняла счет в серии 1/8 финала Кубка Харламова
Во втором матче серии
1/8 финала Кубка Харламова СКА-1946 дома уступил «Чайке» со счетом 2:3 ОТ.
За петербургский клуб отличились Иван Володин и Кирилл
Петьков, у нижегородцев шайбы забросили Роман Горбунов и Иван Комаров, чья
шайба за 13 секунд до конца третьего периода перевела игру в овертайм. Победный
гол в дополнительное время на счету Кирилла Клопова.
После этой встречи счет в серии стал 1-1. Следующие матчи состоятся в Нижнем Новгороде 15 и
16 марта. Серия идет до трех побед.
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