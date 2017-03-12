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«Чайка» в овертайме обыграла СКА-1946 и сравняла счет в серии 1/8 финала Кубка Харламова

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Во втором матче серии 1/8 финала Кубка Харламова СКА-1946 дома уступил «Чайке» со счетом 2:3 ОТ.

За петербургский клуб отличились Иван Володин и Кирилл Петьков, у нижегородцев шайбы забросили Роман Горбунов и Иван Комаров, чья шайба за 13 секунд до конца третьего периода перевела игру в овертайм. Победный гол в дополнительное время на счету Кирилла Клопова.

После этой встречи счет в серии стал 1-1. Следующие матчи состоятся в Нижнем Новгороде 15 и 16 марта. Серия идет до трех побед.

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