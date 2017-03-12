Харри Кейн получил серьезную травму в кубковом матче с «Миллуоллом»
Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн досрочно покинул поле в матче 1/4 финала Кубка Англии с «Миллуоллом».
Кейн провел на поле всего 7 минут. Форвард сборной Англии получил травму правой лодыжки и был заменен на датчанина Кристиана Эриксена.
The sight no Tottenham fan wants to see... Harry Kane limping off. https://t.co/BDCxSAGSDp #FACup #THFC pic.twitter.com/IzbLRxnO3w— BBC Sport (@BBCSport) 12 марта 2017 г.
Ранее Харри Кейн был признан лучшим игроком премьер-лиги по итогам февраля.
Напомним, в полуфинал Кубка Англии уже вышли «Манчестер Сити» и лондонский «Арсенал».
Матч
Тоттенхэм - Миллуолл - 3:0 (2:0)2-й тайм
Голы
Эриксен 31 (1:0). Сон Хын Мин 41 (2:0). Сон Хын Мин 54 (3:0).
Место и дата
12 марта 17:00, Уайт Харт Лейн, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически