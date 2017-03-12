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Харри Кейн получил серьезную травму в кубковом матче с «Миллуоллом»

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн досрочно покинул поле в матче 1/4 финала Кубка Англии с «Миллуоллом». 

Кейн провел на поле всего 7 минут. Форвард сборной Англии получил травму правой лодыжки и был заменен на датчанина Кристиана Эриксена.

Ранее Харри Кейн был признан лучшим игроком премьер-лиги по итогам февраля. 

Напомним, в полуфинал Кубка Англии уже вышли «Манчестер Сити» и лондонский «Арсенал».

Матч

Тоттенхэм - Миллуолл - 3:0 (2:0)

2-й тайм

Голы

Эриксен 31 (1:0). Сон Хын Мин 41 (2:0). Сон Хын Мин 54 (3:0).

Место и дата

12 марта 17:00, Уайт Харт Лейн, Онлайн-трансляция


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