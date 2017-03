Харри Кейн получил серьезную травму в кубковом матче с «Миллуоллом»

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн досрочно покинул поле в матче 1/4 финала Кубка Англии с «Миллуоллом».

Кейн провел на поле всего 7 минут. Форвард сборной Англии получил травму правой лодыжки и был заменен на датчанина Кристиана Эриксена.

The sight no Tottenham fan wants to see... Harry Kane limping off. https://t.co/BDCxSAGSDp #FACup #THFC pic.twitter.com/IzbLRxnO3w