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Букмекеры не видят Россию в призерах смешанной эстафеты

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Букмекерские конторы выставили котировки на смешанную эстафету, которая пройдет сегодня на этапе Кубка мира в финском Контиолахти.

Фаворитом гонки эксперты считают команду Норвегии - ее победа оценивается коэффициентом 1,80.

Виктория французов идет за 4,00, немцев - за 6,50.

Четвертой по силе букмекеры считают российскую команду (Татьяна Акимова, Ирина Старых, Матвей Елисеев и Евгений Гараничев), оценивая ее победу коэффициентом 8,50.

Соревнование начнется в 18:15 мск. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.


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