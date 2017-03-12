Букмекеры не видят Россию в призерах смешанной эстафеты
Букмекерские конторы выставили котировки на смешанную эстафету, которая пройдет сегодня на этапе Кубка мира в финском Контиолахти.
Фаворитом гонки эксперты считают команду Норвегии - ее победа оценивается коэффициентом 1,80.
Виктория французов идет за 4,00, немцев - за 6,50.
Четвертой по силе букмекеры считают российскую команду (Татьяна Акимова, Ирина Старых, Матвей Елисеев и Евгений Гараничев), оценивая ее победу коэффициентом 8,50.
Соревнование начнется в 18:15 мск. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.
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