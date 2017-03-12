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Дубль Макарова в концовке встречи спас «Тосно» от поражения в матче с «Тюменью»

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

В матче 26-го тура ФНЛ «Тосно» дома сыграло вничью с «Тюмени» со счетом 2:2.

У гостей отличились Данил Кленкин и Хасан Мамтов, в составе клуба из Ленинградской области, который уступал два мяча к 86-й минуте, дубль оформил Александр Макаров.  

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Подопечные Дмитрия Парфенова занимают второе место, имея в активе 51 очко. Тосненцы отстают от «Динамо», имеющего игру в запасе, на четыре очка. Тюменцы идут на одиннадцатой строчке с 33 очками.

Следующий матч тосненцы сыграют 19 марта в Красноярке против «Енисея», «Тюмень» в этот же день примет «Тамбов». 

Матч

Тосно - Тюмень - 2:2 (0:1)

Голы

Кленкин 35 (0:1). Мамтов 61 (0:2). Макаров 87 (1:2). Макаров 90 (2:2).

Место и дата

12 марта 16:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция

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