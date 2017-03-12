Дубль Макарова в концовке встречи спас «Тосно» от поражения в матче с «Тюменью»
В матче 26-го тура ФНЛ «Тосно» дома сыграло вничью с «Тюмени»
со счетом 2:2.
У гостей отличились Данил Кленкин и Хасан Мамтов, в составе клуба из Ленинградской области, который уступал два мяча к 86-й минуте, дубль оформил Александр Макаров.
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Парфенова занимают второе место, имея в активе 51 очко. Тосненцы отстают от «Динамо», имеющего
игру в запасе, на четыре очка. Тюменцы идут на одиннадцатой строчке с 33 очками.
Следующий матч тосненцы сыграют 19 марта в Красноярке против «Енисея», «Тюмень» в этот же день примет «Тамбов».
Матч
Голы
Кленкин 35 (0:1). Мамтов 61 (0:2). Макаров 87 (1:2). Макаров 90 (2:2).
Место и дата
12 марта 16:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция
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