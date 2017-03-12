«Реал» до мая готов ждать решения Де Хеа по возможному трансферу из «Манчестер Юнайтед»
Голкипер «Манчестер Юнайтед» и сборной Испании Давид Де Хеа снова попал на радары мадридского «Реала».
По информации Sunday Mirror, королевский клуб дал вратарю время обдумать свой переход. Дедлайном объявлен май текущего года.
Look away Man Utd fans.— BBC Sport (@BBCSport) 12 марта 2017 г.
Real Madrid have given David de Gea a deadline to decide on a move
Gossip: https://t.co/rdDxIOUcEk pic.twitter.com/6pTehCsdKK
Давид Де Хеа защищает цвета «Манчестер Юнайтед» с 2011 года. Ранее он играл за мадридский «Атлетико».
Ранее «Реал» уже предпринимал попытки приобрести голкипера, но всякий раз сделки срывались.
Портал Transfermarkt.de ныне оценивает Де Хеа в 40 миллионов евро.
Матч
Место и дата
13 марта 22:45, Стэмфорд Бридж, Текстовая трансляция
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