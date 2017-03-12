Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Амкар1 : 0Зенит
Футбол  Спартак1 : 0Анжи
Хоккей  Локомотив1 : 1ЦСКА
Биатлон  Супермикст
Хоккей  Динамо Москва2 : 1СКА
Биатлон  Смешанная эстафета
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Реал» до мая готов ждать решения Де Хеа по возможному трансферу из «Манчестер Юнайтед»

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Голкипер «Манчестер Юнайтед» и сборной Испании Давид Де Хеа снова попал на радары мадридского «Реала». 

По информации Sunday Mirror, королевский клуб дал вратарю время обдумать свой переход. Дедлайном объявлен май текущего года.

Давид Де Хеа защищает цвета «Манчестер Юнайтед» с 2011 года. Ранее он играл за мадридский «Атлетико».

Ранее «Реал» уже предпринимал попытки приобрести голкипера, но всякий раз сделки срывались.

Портал Transfermarkt.de ныне оценивает Де Хеа в 40 миллионов евро.

Матч

Челси - Манчестер Юнайтед

Место и дата

13 марта 22:45, Стэмфорд Бридж, Текстовая трансляция



Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Англичане довольны ростовским гостеприимствомАнгличане довольны ростовским гостеприимствомНе все болельщики из Англии, приехавшие поддержать «Манчестер Юнайтед» в Ростов, высказываются негативно о том, как их встречали.У Роналду родятся мальчики-близнецы от суррогатной материНападающий «Реала» Криштиану Роналду вновь станет отцом, сообщает Sun со ссылкой на источник в семье игрока.«Валенсия» выкупит у «Ювентуса» права на Дзадзу за 16 млн евро«Валенсия» выкупит у «Ювентуса» права на нападающего Симоне Дзадзу за 16 млн евро, сообщает Football Italia.Спаллетти достиг устной договоренности с «Ювентусом»Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти достиг устной договоренности с «Ювентусом».Антуан Гризманн: Не вижу причин для ухода из «Атлетико», и мне уже надоело отвечать на этот вопросФорвард сборной Франции Антуан Гризманн не намерен покидать мадридский «Атлетико» будущим летом.Анчелотти попросил руководство «Баварии» купить ХамесаГлавный тренер «Баварии» Карло Анчелотти намерен снова поработать с полузащитником Хамесом Родригесом.Терри может перейти в другой английский клубЗащитник «Челси» Джон Терри готов рассмотреть летом предложения от других английских клубов, сообщает The Times.Президенту «Реала» прислали пакет с белым порошком из ИталииПрезиденту мадридского «Реала» Флорентино Пересу прислали подозрительную посылку. Об этом сообщает АР.ВИДЕО ДНЯ: Моуринью в подтрибунном помещении обнял ростовского ребенкаКомментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин в своем твиттере выложил видео из подтрибунного помещения стадиона «Олимп-2».«Сможем догнать «Спартак». Уверенный в себе «Зенит» накануне сложного выезда«Сможем догнать «Спартак». Уверенный в себе «Зенит» накануне сложного выездаЗенитовцы тренируются на поле, как у «МЮ» с «Ростовом», и пытаются включать на нем «Барселону» – все ради гонки со «Спартаком».Около 10 скаутов просматривали Азмуна на матче «Ростов» – «Манчестер Юнайтед»Игру «Ростова» с «Манчестер Юнайтед» посетило порядка 10 европейских скаутов, которые просматривали форварда российского клуба Сердара Азмуна, сообщает Федеральное агентство новостей.Никита Симонян: Ничья с «Манчестер Юнайтед» – большое достижение для «Ростова»Вице-президент РФС Никита Симонян поделился впечатлениями от матча 1/8 финала Лиги Европы «Ростов» - «Манчестер Юнайтед» (1:1).«На ЧМ в Бразилии было ужасно, нас ограбили, но в России будет еще хуже»«На ЧМ в Бразилии было ужасно, нас ограбили, но в России будет еще хуже»Как встретили в Ростове фанатов «Манчестер Юнайтед» и что англичане думают о городе и предстоящем ЧМ-2018.Тайрон Мингз: У меня не было намерения наступить на голову ИбрагимовичуЗащитник «Борнмута» Тайрон Мингз высказался об эпизоде матча 27-го тура премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (1:1), в котором наступил на голову форварду Златану Ибрагимовичу.Агент Харта: У Джо есть много вариантов, потому что он один из лучших голкиперов мираАгент Джонатан Барнетт заявил, что не общался с руководством «Манчестер Сити» о будущем голкипера Джо Харта, который проводит сезон на правах аренды в «Торино».Бердыев – Моуриньо 1:1 по игре. 0:3 по подлости. Колонка Юрия ЦыбаневаБердыев – Моуриньо 1:1 по игре. 0:3 по подлости. Колонка Юрия ЦыбаневаОбозреватель «Советского спорта» – о матче «Ростов» – «Манчестер Юнайтед».Маруан Феллайни: Если я жесткий и агрессивный, то Каррагер – чемпион по бла-бла и сломанным ногамПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни отреагировал на критику бывшего защитника «Ливерпуля», а ныне эксперта Sky Sports Джейми Каррагера.Алекси Лалас: У «Гэлакси» действительно есть шансы подписать ИбрагимовичаБывший защитник сборной США Алекси Лалас высказался о возможном переходе форварда Златана Ибрагимовича в «Лос-Анджелес Гэлакси».Мхитарян, Фальк, Станчу и Малиновский претендуют на звание игрока недели в Лиге ЕвропыПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян претендует на звание игрока недели в Лиге Европы, сообщает «Евро-Футбол.Ру».Генрих Мхитарян: Гол на выезде с «Ростовом» можно считать положительным результатомПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян прокомментировал первый матч 1/8 финала Лиги Европы с «Ростовом» (1:1) на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону.
Футбол
Киевское «Динамо» уступило «Звезде» в чемпионате Украины
Футбол
Харри Кейн получил серьезную травму в кубковом матче с «Миллуоллом»
Биатлон
Букмекеры не видят Россию в призерах смешанной эстафеты
Футбол
«Рейнджерс» прервали рекордную победную серию «Селтика»
все новости
Реал
Реалкалендарьстатистика
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Давид де Хеа
Давид де Хеавсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы