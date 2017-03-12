«Спартак» обыграл «Анжи» и на восемь очков оторвался от ЦСКА и «Зенита»
«Спартак» дома взял верх над «Анжи» (1:0) в 19-м туре чемпионата России.
Единственный мяч на 67-й минуте забил полузащитник хозяев поля Александр Самедов, головой переправивший мяч в ворота соперника после длинного навеса с фланга в исполнении Дмитрия Комбарова.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.
Таким образом, красно-белые с 44 очками упрочили лидерство в турнирной таблице РФПЛ, уже на восемь баллов опережая ЦСКА и «Зенит». Махачкалинцы с 20 очками - на одиннадцатой строчке.
В следующем туре «Спартак» 18 марта сыграет в гостях с «Локомотивом» , а «Анжи» днем ранее примет «Оренбург».
Матч
Голы
Самедов 67 (1:0).
Состав
Спартак: Ребров, Таски, Маурисио (Ещенко, 69), Комбаров, Кутепов, Промес, Самедов (Мельгарехо, 90), Попов (Ананидзе, 60), Зобнин, Фернандо, Зе Луиш
Анжи: Юрченко, Жиров, Мусалов, Тетрашвили, Фибел, Кацаев (Асильдаров, 78), Брызгалов, Гулиев, Яковлев (Хубулов, 46), Прудников (Хадарцев, 62), Будковский
Предупреждения:
нет - Фибел, 3; Яковлев, 28; Хубулов, 47; Тетрашвили, 57
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
12 марта 16:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция