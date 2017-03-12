«Спартак» обыграл «Анжи» и на восемь очков оторвался от ЦСКА и «Зенита»

«Спартак» дома взял верх над «Анжи» (1:0) в 19-м туре чемпионата России.

Единственный мяч на 67-й минуте забил полузащитник хозяев поля Александр Самедов, головой переправивший мяч в ворота соперника после длинного навеса с фланга в исполнении Дмитрия Комбарова.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.

Таким образом, красно-белые с 44 очками упрочили лидерство в турнирной таблице РФПЛ, уже на восемь баллов опережая ЦСКА и «Зенит». Махачкалинцы с 20 очками - на одиннадцатой строчке.

В следующем туре «Спартак» 18 марта сыграет в гостях с «Локомотивом» , а «Анжи» днем ранее примет «Оренбург».