Виталий Минаков: Минеев поступил правильно, дав сопернику леща

Российский тяжеловес Виталий Минаков прокомментировал скандальный инцидент на турнире ММА в Дагестане.

- Хамство недопустимо нигде — ни в спорте, ни в жизни. Но оно, к сожалению, встречается, и очень часто. Не знаю лично этого парня (Джуманиязова), может быть, он неплохой спортсмен, но позволил себе такие эмоции. Это неправильно.

Володя, я считаю, отреагировал правильно. Володя лежал на спине, человек его пнул ногой после гонга, Вова правильно сделал, что встал и дал ему леща, - заявил Минаков.

Профессиональный боец Владимир Минеев (8 побед, 1 поражение) проходил подготовку к реваншу против бразильца Майкеля Фалькао и решил принять участие в турнире среди любителей. Владимир вышел на ринг против местного спортсмена Азиза Джуманиязова.

Во втором раунде Джуманиязов, поднимаясь из партера, задел ногой Минеева. Тот в свою очередь, не стерпел этого, резко поднялся, после чего завязалась драка. Судья пытался разнять бойцов, но не успел. Дагестанская публика мигом вылетела на ринг. Некоторым удалось ударить по голове Владимира.

Организаторы и представители Союза ММА России вовремя вмешались, но в ринге находилось уже около 100 человек. поэтому оперативно замять ситуацию не получилось. Несмотря на активное вмешательство болельщиков, никто не пострадал.