Гранат попал в заявку «Ростова» на матч с «Тереком»
Травмированный защитник «Ростова» Владимир Гранат попал в заявку своей команды на матч 19-го тура РФПЛ с «Тереком».
Стартовый состав «Ростов» выглядит следующим образом:
Медведев, Киреев, Навас, Мевля, Гацкан, Терентьев, Нобоа, Препелицэ, Ерохин, Полоз Азмун
Запасные: Гошев, Комиссаров, Калачев, Сорокин, Могилевец, Байрамян, Бухаров, Кудряшов, Гранат, Девич
Напомним, что во время матча с «МЮ» Гранат получил перелом ключицы со смещением.Матч «Ростов» - «Терек» начнется в 19:00.
Матч
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
12 марта 19:00, Олимп-2, Текстовая трансляция
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