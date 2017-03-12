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Гранат попал в заявку «Ростова» на матч с «Тереком»

Геннадий Никитов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Травмированный защитник «Ростова» Владимир Гранат попал в заявку своей команды на матч 19-го тура РФПЛ с «Тереком».

Стартовый состав «Ростов» выглядит следующим образом:

Медведев, Киреев, Навас, Мевля, Гацкан, Терентьев, Нобоа, Препелицэ, Ерохин, Полоз Азмун

Запасные: Гошев, Комиссаров, Калачев, Сорокин, Могилевец, Байрамян, Бухаров, Кудряшов, Гранат, Девич

Напомним, что во время матча с «МЮ» Гранат получил перелом ключицы со смещением.

Матч «Ростов»  - «Терек» начнется в 19:00.

Матч

Ростов - Терек

Судья:

Алексей Еськов (Россия)

Место и дата

12 марта 19:00, Олимп-2, Текстовая трансляция

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