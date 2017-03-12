Самедов забил первый гол после возвращения в «Спартак»

Полузащитник Александр Самедов открыл счет в матче 19-го тура чемпионата России «Спартак» - «Анжи».

На 67-й минуте Самедов головой замкнул фланговый навес Дмитрия Комбарова. Этот гол стал для игрока первым после возвращения в стан красно-белых.



Напомним, Александр вернулся в «Спартак» в прошедшее зимнее трансферное окно. Ранее он защищал цвета московского «Локомотива».