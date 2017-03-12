Самедов забил первый гол после возвращения в «Спартак»
Полузащитник Александр Самедов открыл счет в матче 19-го тура чемпионата России «Спартак» - «Анжи».
На 67-й минуте Самедов головой замкнул фланговый навес Дмитрия Комбарова. Этот гол стал для игрока первым после возвращения в стан красно-белых.
Напомним, Александр вернулся в «Спартак» в прошедшее зимнее трансферное окно. Ранее он защищал цвета московского «Локомотива».
Матч
Голы
Самедов 67 (1:0).
Состав
Спартак: Ребров, Таски, Маурисио (Ещенко, 69), Комбаров, Кутепов, Промес, Самедов (Мельгарехо, 90), Попов (Ананидзе, 60), Зобнин, Фернандо, Зе Луиш
Анжи: Юрченко, Жиров, Мусалов, Тетрашвили, Фибел, Кацаев (Асильдаров, 78), Брызгалов, Гулиев, Яковлев (Хубулов, 46), Прудников (Хадарцев, 62), Будковский
Предупреждения:
нет - Фибел, 3; Яковлев, 28; Хубулов, 47; Тетрашвили, 57
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
12 марта 16:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция