«Тоттенхэм» вышел в полуфинал Кубка Англии, разгромив «Миллуолл»
«Тоттенхэм» дома взял верх над «Миллуоллом» (6:0) в 1/4 финала Кубка Англии.
У хозяев поля отличились Кристиан Эриксен (31-я), Сон Хын Мин (41-я, 54-я и 90-я), Делле Алли (72-я) и Винсент Янссен (79-я).
Отметим, что «шпоры» уже в начале встречи остались без лидера своих атак Харри Кейна - форвард получил травму и покинул поле.
Помимо «Тоттенхэма» в полуфинал турнира уже вышли «Манчестер Сити» и «Арсенал». В понедельник в заключительной игре 1/4 финала встретятся «Челси» и «Манчестер Юнайтед».
Матч
Тоттенхэм - Миллуолл - 6:0 (2:0)
Голы
Эриксен 31 (1:0). Сон Хын Мин 41 (2:0). Сон Хын Мин 54 (3:0). Алли 72 (4:0). Янссен 80 (5:0). Сон Хын Мин 90 (6:0).
Место и дата
12 марта 17:00, Уайт Харт Лейн, Онлайн-трансляция
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