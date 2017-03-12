«Тоттенхэм» вышел в полуфинал Кубка Англии, разгромив «Миллуолл»

«Тоттенхэм» дома взял верх над «Миллуоллом» (6:0) в 1/4 финала Кубка Англии.

У хозяев поля отличились Кристиан Эриксен (31-я), Сон Хын Мин (41-я, 54-я и 90-я), Делле Алли (72-я) и Винсент Янссен (79-я).

Отметим, что «шпоры» уже в начале встречи остались без лидера своих атак Харри Кейна - форвард получил травму и покинул поле.

Помимо «Тоттенхэма» в полуфинал турнира уже вышли «Манчестер Сити» и «Арсенал». В понедельник в заключительной игре 1/4 финала встретятся «Челси» и «Манчестер Юнайтед».