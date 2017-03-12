Кутейкин забросил третью шайбу от красной линии в плей-офф (видео)
Защитник «Динамо» Андрей Кутейкин в третьем матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина против СКА забросил третью шайбу в плей-офф от красной линии.
Первый раз Кутейкин отличился во втором матче серии 1/8 финала с нижегородским «Торпедо».
Этот защитник делает невероятное! Три гола Кутейкина с центра площадки
Второй - во второй игре серии против армейцев.
Кутейкин забивает от красной линии! Снова! #СКАДИН pic.twitter.com/4MamCY0Y7h— КХЛ (@khl) 10 марта 2017 г.
Третий - в третьей встрече серии против СКА.
КУТЕЙКИН ЕЩЕ РАЗ ЗАБИВАЕТ ОТ КРАСНОЙ ЛИНИИ! #ДИНСКА pic.twitter.com/uvqIfg7uCw— КХЛ (@khl) 12 марта 2017 г.
Напомним, «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча.
Матч
Динамо - СКА - 2:4 (1:1, 1:0, 0:3)
Голы:
Рылов (Кокарев, Горовиков), 3:35 (1:0). Коскиранта (Плотников), 9:43 (1:1). Кутейкин 34:17 (2:1). Шипачёв (Дадонов, Гусев), 41:14 (2:2 - бол.). Дадонов (Белов, Гусев), 42:49 (2:3 - бол.). Ковальчук (Яковлев), 58:27 (2:4 - п.в.).
Место и дата
12 марта 17:00, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция