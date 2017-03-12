«Динамо» – СКА. Дацюк заработал первое в карьере удаление до конца игры
В третьем матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина с московским «Динамо» капитан СКА Павел Дацюк был удален до конца игры.
На 35-й минуте встречи нападающий армейцев грубо сыграл против хоккеиста бело-голубых Алексея Цветкова, за что Дацюку дали 5+20 минут штрафа.
До этой игры самый большой штраф 38-летний форвард получил 10 января 2004 года в матче регулярного чемпионата НХЛ «Детройт» - «Бостон» - тогда Павел получил 5+10 минут.
Напомним, «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
Динамо - СКА - 2:4 (1:1, 1:0, 0:3)
Голы:
Рылов (Кокарев, Горовиков), 3:35 (1:0). Коскиранта (Плотников), 9:43 (1:1). Кутейкин 34:17 (2:1). Шипачёв (Дадонов, Гусев), 41:14 (2:2 - бол.). Дадонов (Белов, Гусев), 42:49 (2:3 - бол.). Ковальчук (Яковлев), 58:27 (2:4 - п.в.).
Место и дата
12 марта 17:00, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция