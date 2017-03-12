Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Спартак1 : 0Анжи
Хоккей  Локомотив1 : 2ЦСКА
Футбол  Ростов0 : 0Терек
Хоккей  Динамо Москва2 : 4СКА
Биатлон  Смешанная эстафета
Футбол  Луч-Энергия0 : 1Динамо
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Динамо» – СКА. Дацюк заработал первое в карьере удаление до конца игры

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

В третьем матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина с московским «Динамо» капитан СКА Павел Дацюк был удален до конца игры.

На 35-й минуте встречи нападающий армейцев грубо сыграл против хоккеиста бело-голубых Алексея Цветкова, за что Дацюку дали 5+20 минут штрафа. 

До этой игры самый большой штраф 38-летний форвард получил 10 января 2004 года в матче регулярного чемпионата НХЛ «Детройт» - «Бостон» - тогда Павел получил 5+10 минут. 

Напомним, «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию встречи.

Матч

Динамо - СКА - 2:4 (1:1, 1:0, 0:3)

Голы:

Рылов (Кокарев, Горовиков), 3:35 (1:0). Коскиранта (Плотников), 9:43 (1:1). Кутейкин 34:17 (2:1). Шипачёв (Дадонов, Гусев), 41:14 (2:2 - бол.). Дадонов (Белов, Гусев), 42:49 (2:3 - бол.). Ковальчук (Яковлев), 58:27 (2:4 - п.в.).

Место и дата

12 марта 17:00, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дацюк изгнан за грубость, СКА пропускает с центра поля. Фантастика! (видео)Дацюк изгнан за грубость, СКА пропускает с центра поля. Фантастика! (видео)Невероятный матч! СКА вырвал победу благодаря голам Шипачева и Дадонова и повел в серии с московским «Динамо» (2-1).СКА обыграл «Динамо» и вышел вперед в серии 1/4 финала Кубка ГагаринаВ третьем матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина СКА в Москве победил «Динамо» со счетом 4:2.ЦСКА обыграл «Локомотив» и вновь вышел вперед в серии«Локомотив» дома уступил ЦСКА (1:2) в третьем матче ½ финала плей-офф КХЛ в Западной конференции.Дацюка впервые в карьере удалили до конца матчаФорвард СКА Павел Дацюк получил штраф 5+20 за неправильную атаку нападающего московского «Динамо» Алексея Цветкова в проходящем в эти минуты третьем матче второго раунда Кубка Гагарина и впервые в карьере оказался удален до конца игры.Феномен Кутейкина. Раскрываем секрет дальних голов динамовского защитникаФеномен Кутейкина. Раскрываем секрет дальних голов динамовского защитникаОбозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко – о невероятных голах защитника бело-голубых Андрея Кутейкина от красной линии.Кутейкин забросил третью шайбу от красной линии в плей-офф (видео)Защитник «Динамо» Андрей Кутейкин в третьем матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина против СКА забросил третью шайбу в плей-офф от красной линии.Этот защитник делает невероятное! Три гола Кутейкина с центра площадки (видео)Этот защитник делает невероятное! Три гола Кутейкина с центра площадки (видео)Андрей Кутейкин трижды за две недели забил с центра площадки, и это, оказывается, не самые удивительные голы защитника.«Локомотив» – ЦСКА - 1:2. Как это былоСегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча 1/2 финала Западной конференции Кубка Гагарина между «Локомотивом» и ЦСКА.«Динамо» (Москва) – СКА - 2:4. Как это былоСегодня «Советский спорт проводит текстовую трансляцию матча 1/2 финала Кубка Гагарина в Западной конференции между московским «Динамо» и СКА.Зарипов и Ли круче СКА и Мозякина. У них в плей-офф сумасшедшая статистика!Зарипов и Ли круче СКА и Мозякина. У них в плей-офф сумасшедшая статистика!Обозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко – о выдающихся личных рекордах лидеров «Магнитки» в Кубке Гагарина.Владимир Федосов: Войнов и Херсли уже готовы к игре с «Динамо»Тренер СКА Владимир Федосов рассказал о готовности команды к третьему матчу полуфинальной серии Западной конференции против «Динамо».Захарчук наносит удар, Зарипов оформляет хет-трик. Видеообзор Кубка ГагаринаЗахарчук наносит удар, Зарипов оформляет хет-трик. Видеообзор Кубка ГагаринаСамые яркие моменты вторых матчей 1/4 финала Кубка Гагарина Восточной конференции.День в истории. Илье Никулину исполнилось 35 летСегодня отмечает день рождения защитник московского «Динамо» Илья Никулин. Ему исполнилось 35 лет.Федор Канарейкин: Шансов было много, но не забили ничегоГлавный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин прокомментировал поражение от «Ак Барса» (0:2) во втором матче 1/4 финала серии плей-офф Кубка Гагарина.Зинэтула Билялетдинов: Играть было непросто, «Авангард» играл очень хорошоГлавный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Авангардом» (2:0) во втором матче 1/4 финала серии плей-офф Кубка Гагарина.Виталий Давыдов: Критика судейства первого матча со СКА кое на кого подействовалаВице-президент московского «Динамо» Виталий Давыдов еще раз затронул тему работы арбитров, обслуживающих серию второго раунда Кубка Гагарина, в которой бело-голубым противостоит СКА.Сезон охоты Захарчука. Ждем, когда защитник «Ак Барса» сделает кого-то инвалидомСезон охоты Захарчука. Ждем, когда защитник «Ак Барса» сделает кого-то инвалидомДмитрий Пономаренко – об опасном казанском гренадере и странноватой реакции арбитров на его нарушения против соперников.«Не всегда – в одну калитку». Что говорили после матча «Магнитки» и «Барыса»«Не всегда – в одну калитку». Что говорили после матча «Магнитки» и «Барыса»В стане «сталеваров» отмечали, что не нужно терять концентрации, а также поправить прицел. Астанчане же сетовали на обидное поражение.Класс бьет порядок. «Магнитка» и «Барыс» сыграли в догонялкиКласс бьет порядок. «Магнитка» и «Барыс» сыграли в догонялкиВпервые в серии с «Магниткой» «Барыс» вел по ходу матча, но победить «сталеваров» команде из Астаны вновь оказалось не по силам.Хет-трик Зарипова помог «Магнитке» удвоить преимущество в серии с «Барысом»Магнитогорский «Металлург» дома уступил «Барысу» (4:3) во втором матче ½ финала плей-офф КХЛ в Восточной конференции.
Биатлон
Франция выиграла эстафету в Контиолахти, Германия – вторая, Россия – четвертая
Хоккей
ЦСКА обыграл «Локомотив» и вновь вышел вперед в серии
Футбол
Шекспир утвержден в качестве главного тренера «Лестера»
Хоккей
Дацюка впервые в карьере удалили до конца матча
все новости
Динамо
Динамокалендарьстатистика
СКА
СКАкалендарьстатистика
Павел Дацюк
Павел Дацюквсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости