Луиш Нету: Я оказался прямо в воротах, попытался не касаться мяча

Защитник «Зенита» Луиш Нету подвел итоги матча 19-го тура чемпионата России против «Амкара».

- Луиш, вы стали непосредственным участником эпизода с первым незасчитанным мячом. Что произошло в той ситуации?

- Я оказался прямо в воротах, за лицевой линией, и попытался не касаться мяча в том эпизоде, поскольку думал, что нахожусь в офсайде. Все произошло настолько быстро, что, когда я подпрыгнул, мяч ударился в меня. Думаю, это был чистый гол.

- Многие сейчас обсуждают спорные судейские решения — этот мяч и пенальти на Дзюбе. Что думаете об этом?

- Можно увидеть одно-два странных решения за матч, но сегодня мы наблюдали свистки только в одну сторону. Мы видели много ошибок, как в эпизоде с Дзюбой, когда голкипер ввел мяч в игру и Артем забил. Голкипер хозяев затягивал время, и арбитр дал ему желтую только в первом тайме. Иногда судьи принимают странные решения. Хорошо, мы — сильная команда, фаворит, но заслуживаем уважения, - рассказал Нету в интервью официальному сайту клуба.

Напомним, «Зенит» на выезде уступил «Амкару» со счетом 0:1.



