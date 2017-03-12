Луиш Нету: Я оказался прямо в воротах, попытался не касаться мяча
Защитник «Зенита» Луиш Нету подвел итоги матча 19-го тура чемпионата России против «Амкара».
- Луиш, вы стали непосредственным участником эпизода с первым незасчитанным мячом. Что произошло в той ситуации?
- Я оказался прямо в воротах, за лицевой линией, и попытался не касаться мяча в том эпизоде, поскольку думал, что нахожусь в офсайде. Все произошло настолько быстро, что, когда я подпрыгнул, мяч ударился в меня. Думаю, это был чистый гол.
- Многие сейчас обсуждают спорные судейские решения — этот мяч и пенальти на Дзюбе. Что думаете об этом?
- Можно увидеть одно-два странных решения за матч, но сегодня мы наблюдали свистки только в одну сторону. Мы видели много ошибок, как в эпизоде с Дзюбой, когда голкипер ввел мяч в игру и Артем забил. Голкипер хозяев затягивал время, и арбитр дал ему желтую только в первом тайме. Иногда судьи принимают странные решения. Хорошо, мы — сильная команда, фаворит, но заслуживаем уважения, - рассказал Нету в интервью официальному сайту клуба.
Напомним, «Зенит» на выезде уступил «Амкару» со счетом 0:1.
Матч
Голы
Гиголаев 33 (1:0).
Состав
Амкар: Хомич, Идову, Конде, Занев, Гиголаев, Огуде, Гол, Костюков (Хурцидзе, 75), Комолов, Анене, Гасилин (Йовичич, 60, Салугин, 90)
Зенит: Лодыгин, Нету, Кришито, Анюков, Хави Гарсия, Маурисио (Юсупов, 69), Шатов (Мак, 62), Жирков (Иванович, 71), Жулиано, Кокорин, Дзюба
Предупреждения:
Комолов, 23; Занев, 27; Гасилин, 34; Хомич, 60; Гол, 73 - Кришито, 77
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
12 марта 11:30, Звезда, Текстовая трансляция