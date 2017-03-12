Александр Григорян: Хотите услышать, что у игроков не хватило мастерства? Я такого никогда не скажу
Главный тренер «Анжи» Александр Григорян - о матче со «Спартаком».
- В концовке матча почувствовал, что играем с лидером чемпионата. В первом тайме такого и близко не было. Совершили индивидуальные тактические ошибки. Плохо, что во втором тайме не создавали у ворот «Спартака» напряжение. Мы долго изучали игру соперника. Могу сказать, неспроста команда идет на первом месте.
Почему не удалось забить? Хотите услышать, что у моих игроков не хватило мастерства? Я такого никогда в жизни не скажу.
«Спартак» чемпион до первых серьезных матчей». Твиты о матче «Спартак» - «Анжи»
Матч
Голы
Самедов 67 (1:0).
Состав
Спартак: Ребров, Таски, Маурисио (Ещенко, 69), Комбаров, Кутепов, Промес, Самедов (Мельгарехо, 90), Попов (Ананидзе, 60), Зобнин, Фернандо, Зе Луиш
Анжи: Юрченко, Жиров, Мусалов, Тетрашвили, Фибел, Кацаев (Асильдаров, 78), Брызгалов, Гулиев, Яковлев (Хубулов, 46), Прудников (Хадарцев, 62), Будковский
Предупреждения:
нет - Фибел, 3; Яковлев, 28; Хубулов, 47; Тетрашвили, 57
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
12 марта 16:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция