Валерий Рейнгольд: Один судья «сплавил» «Зенит» сегодня, другой – «Спартак» неделю назад

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд подвел итоги матча 19-го тура РФПЛ, в котором «Зенит» проиграл «Амкару» (0:1).

«С арбитрами надо вести особый разговор. Я не понял, почему не был зачитан гол «Зенита». Саму игру питерцев мне трудно анализировать. Команда-мультимиллионер. Не засчитали один гол – забейте три. Дело в том, что «Зенит» сейчас не в порядке. Нет нападения. Опять посмотрите, что делают Артем Дзюба и Александр Кокорин. Кокорин еще что-то хотел, а Дзюба встал, как пожарная каланча. Ни туда, ни сюда. И на 90% уверен, что тренер «Зенита» будет уволен. Мне кажется, что Мирча Луческу – не тот специалист, который нужен «Зениту».

Пенальти на Дзюбе? Его не было. Можно сказать, что сегодня судья «сплавил» «Зенит» так же как на прошлой неделе другой судья «сплавил» «Спартак», - сказал Валерий Леонидович.