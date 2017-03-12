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Валерий Рейнгольд: Один судья «сплавил» «Зенит» сегодня, другой – «Спартак» неделю назад

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд подвел итоги матча 19-го тура РФПЛ, в котором «Зенит» проиграл «Амкару» (0:1).

«С арбитрами надо вести особый разговор. Я не понял, почему не был зачитан гол «Зенита». Саму игру питерцев мне трудно анализировать. Команда-мультимиллионер. Не засчитали один гол – забейте три. Дело в том, что «Зенит» сейчас не в порядке. Нет нападения. Опять посмотрите, что делают Артем Дзюба и Александр Кокорин. Кокорин еще что-то хотел, а Дзюба встал, как пожарная каланча. Ни туда, ни сюда. И на 90% уверен, что тренер «Зенита» будет уволен. Мне кажется, что Мирча Луческу – не тот специалист, который нужен «Зениту».

Пенальти на Дзюбе? Его не было. Можно сказать, что сегодня судья «сплавил» «Зенит» так же как на прошлой неделе другой судья «сплавил» «Спартак», - сказал Валерий Леонидович.

Валерий Рейнгольд: Спартаковцы, играть нужно с первых минут

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