СКА обыграл «Динамо» и вышел вперед в серии 1/4 финала Кубка Гагарина

В третьем матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина СКА в Москве победил «Динамо» со счетом 4:2.

У гостей шайбы на счету Ярно Коскиранты, Вадима Шипачева, Евгения Дадонова и Ильи Ковальчука. В составе бело-голубых отличились Яков Рылов и Андрей Кутейкин, забросивший от красной линии третий раз в плей-офф и второй - в серии против СКА. В конце второго периода капитан армейцев Павел Дацюк был удален до конца игры, что произошло впервые в карьере 38-летнего нападающего.

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После этой встречи счет в серии стал 2-1 в пользу команды Олега Знарка.

Следующий матч состоится 14 марта в Москве, начало – в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию игры.