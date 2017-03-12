Массимо Каррера: Поражение «Зенита» расслабило игроков «Спартака»
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера - о победе над «Анжи».
- Как считаете, поражение «Зенита» могло расслабить игроков «Спартака»?
- Судя по первому тайму, тот результат их действительно расслабил. Но я знал, что с «Анжи» будет тяжелый матч.
- Первый гол за клуб забил Александр Самедов. Важная боевая единица?
- Самое главное, что забил игрок «Спартака». У Самедова есть все качества, чтобы играть в команде.
«Спартак» чемпион до первых серьезных матчей». Твиты о матче «Спартак» - «Анжи»
Матч
Голы
Самедов 67 (1:0).
Состав
Спартак: Ребров, Таски, Маурисио (Ещенко, 69), Комбаров, Кутепов, Промес, Самедов (Мельгарехо, 90), Попов (Ананидзе, 60), Зобнин, Фернандо, Зе Луиш
Анжи: Юрченко, Жиров, Мусалов, Тетрашвили, Фибел, Кацаев (Асильдаров, 78), Брызгалов, Гулиев, Яковлев (Хубулов, 46), Прудников (Хадарцев, 62), Будковский
Предупреждения:
нет - Фибел, 3; Яковлев, 28; Хубулов, 47; Тетрашвили, 57
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
12 марта 16:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция